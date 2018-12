Tracadie et Caraquet se préparent à replonger dans le hockey d’antan

Le crissement des lames de patin sur la glace. Le bruit de la rondelle qui arrive sur la palette. L’air qui vous remplit les poumons, si froid que ça pince les narines. Tout est différent quand on joue au hockey à l’extérieur. C’est à la fois un retour à l’enfance et un retour à l’essence même du sport.

Depuis maintenant huit ans, Daniel Haché met le temps qu’il faut à organiser le Tournoi de hockey sur étang à Tracadie. C’est son bébé, souligne-t-il avec fierté.

Un bébé qui a grandi vite aussi. De 12 équipes la première fois, on pourrait en avoir près de 60 du 16 au 20 janvier 2019, sur les patinoires près du Centre de villégiature des Deux-Rivières.

«On est chanceux, admet celui qui est également directeur des loisirs de la Municipalité régionale de Tracadie. Nous avons progressé graduellement, ce qui nous a permis de nous ajuster. Nous avons aussi appris avec les années. Ainsi, depuis quatre ans, nous présentons le tournoi dans la troisième fin de semaine de janvier. Nous avions essayé d’autres dates, mais c’était les tempêtes ou le temps doux qui nous causaient des problèmes.»

Chaque mercredi matin, le comité organisateur se réunit devant un café et un muffin pour préparer ce qui est devenu un classique à l’intérieur du Festival d’hiver de Tracadie. On en est déjà rendu à quelque chose comme 12 rencontres, calcule rapidement Haché.

«Ce sont des gens qui aiment le hockey et qui prennent ça à coeur. Il n’y a pas de mauvaises idées autour de notre table. On apporte les changements pour le bien de notre tournoi. Au début, on a fonctionné avec un budget de 3500$. Cette année, il est de 36 000$. Heureusement, nous avons les commerçants qui nous aident. Ils comprennent qu’on leur apporte beaucoup dans un mois habituellement tranquille», estime le responsable.

Cet hiver, les équipes de cinq joueurs sont admises dans les catégories compétition, récréatif, féminine, 40 ans et plus compétition, 40 ans et plus récréatif, scolaire masculin et scolaire féminin. Plus d’une centaine de bénévoles voient au bon fonctionnement du tournoi et de tous ses à-côtés.

«C’est mon huitième et je suis aussi excité que si c’était mon premier», raconte Daniel Haché.

Les bateaux en toile de fond à Caraquet

Le Tournoi de hockey sur étang de Caraquet en sera à sa deuxième présentation en février. Du 7 au 10, plusieurs équipes convergeront vers le quai de Caraquet, ce qui donne un décor assez particulier: du hockey avec, comme toile de fond, des bateaux!

Cet environnement plutôt inhabituel devient un peu la marque de commerce que veut exploiter l’organisation. «Du hockey au quai!», va jusqu’à avancer comme possible slogan Daniel Landry, agent de développement économique et touristique de Caraquet.

«Ça faisait un bout qu’on y pensait. On cherchait une activité tendance pour donner aux gens quelque chose à faire en hiver. On l’a lancé avec un tournoi de rodage avec 11 équipes. Cette année, nous avons un comité organisateur, des sous-comités, des catégories et on espère attirer 30 équipes. C’est un voeu réalisable», détaille le porte-parole.

Jouer du hockey dehors avec des bateaux, on ne voit pas ça ailleurs. Certains ont trouvé ça un peu risqué, mais les organisateurs cherchaient avant tout une particularité que leur offrait justement le quai de Caraquet et qui les démarquerait des autres tournois semblables.

«Ç’a été un défi différent sur plein de choses, mais ça se fait. Ça donne un cachet particulier et nous voulons en faire un événement hivernal autre qu’un carnaval typique. Pour nous, c’est gagnant à tous les niveaux», estime Daniel Landry.

Le tournoi acceptera des équipes dans les catégories compétition, récréation, 45 ans et plus, interscolaire et féminine. Les inscriptions seront bientôt possibles sur la page Facebook de l’événement.

Le Tournoi de hockey sur étang à Tracadie est en croissance. Près d’une soixantaine d’équipes participeront à l’événement cet hiver. – Archives