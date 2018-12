De jeunes gymnastes innovent avec Le Grincheux à Dieppe

Après une douzaine d’années à présenter des spectacles de Noël plus traditionnels, le club de gymnastique rythmique Extenso, de Dieppe, a décidé d’innover en 2018. Sous la direction des entraîneuses Stéphanie Légère et Brigitte Thibault, plus de 160 athlètes ont offert aux spectateurs leur version du classique du temps des Fêtes, Le Grincheux.

Les deux représentations ont eu lieu en fin de semaine dernière au gymnase de l’école Anna-Malenfant, de Dieppe. Il y a eu 200 spectateurs par représentation.

Devant le succès de l’événement, on pense en faire une activité annuelle.

Cette première production originale, c’est le fruit du travail de toute une équipe qui s’est donné pour mission de présenter des numéros qui comprenaient des éléments de gymnastique rythmique et des appareils, tout en racontant une histoire.

L’inspiration est venue du personnage du Grincheux, rendu célèbre dans le film de Jim Carrey.

«On avait des spectacles de Noël chaque année, mais c’était plus des spectacles typiques, où les filles présentaient des numéros qu’elles avaient répétés pendant toute l’année pour les compétitions, des routines classiques de gymnastique rythmique», explique l’entraîneuse-chef du club Extenso, Amélie-Anne Gauthier.

«Dans ce cas-ci, on parlait vraiment de numéros complètement originaux créés sur des pièces de musique. On voulait vraiment faire quelque chose de différent, se réinventer», ajoute-t-elle.

«Le club existe depuis 12 ans et je pense qu’on était rendu à un point ou on voulait quelque chose de différent. Nous avons maintenant 11 entraîneuses et les deux entraîneuses-chefs ont pensé qu’on avait une assez bonne équipe en place pour se lancer dans un projet comme ça. Ce fut vraiment un beau travail d’équipe. Tout le monde était partant pour l’aventure.»

Le défi était de taille, soit de coordonner le travail de 160 jeunes athlètes âgées entre 3 et 17 ans, du niveau récréatif jusqu’au niveau élite.

En novembre, les répétitions se sont succédé à un rythme soutenu.

«Pour les toutes petites âgées de 3 ou 4 ans, on parle d’une session de 45 minutes par semaine le samedi matin. Nos gymnastes élites se sont entraînées au moins cinq jours par semaine pour un total d’une vingtaine d’heures», mentionne la grande patronne du club de Dieppe.

«C’était très exigeant pour elles. On n’a pas encore de sport étude en gymnastique rythmique. Elles ont réalisé ça en allant à l’école en plus. Je pense d’ailleurs qu’on pourra voir au moins quelques filles dans un genre de programme sport-étude l’an prochain. C’est présentement en négociation.»

Mais Amélie-Anne Gauthier affirme que le jeu en valait la chandelle, malgré toutes les difficultés rencontrées en cours de route.

«Il fallait y avoir une cohésion dans l’histoire, qu’elle se tienne tout au long du spectacle. On avait trois personnages principaux, ce qui aidait à cette cohésion. On a fait une répétition générale la veille justement pour coller tous ces numéros ensemble. Ça a vraiment donné des bons résultats.»

La production mettait en vedette Juliève Mazerolle, une athlète de niveau junior qui compte trois participations à des championnats canadiens, dans le rôle du Grincheux.

On retrouvait aussi Stéphane Richard, qui campait le personnage de Cindy Lou, de même que Janika Boucher, dans le rôle de bébé Grincheux.

Les réactions unanimes des spectateurs ont déjà convaincu les responsables à répéter l’expérience l’année prochaine, avec un tout nouveau thème.

On parle donc de la naissance d’une belle tradition du temps des Fêtes au club Extenso.