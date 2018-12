La meute du N.-B. fin prête pour la mythique épreuve du Yukon Quest

Rémy Leduc, Katherine Langlais et leur fille Marianne en compagnie de Redbull, Agathe, Flynn, Bonnemine, Buffalo, Manny, Bob et Max. Un brin capricieuse, Ellie a toutefois refusé de figurer dans la photo avec les autres leaders de la meute. - Gracieuseté

En 1983, une brillante idée naît d’une conversation dans un bar entre quatre Yukonnais férus d’histoire et de tradition. L’idée de départ était de rendre hommage au système de transport du courrier pendant la ruée vers l’or du Klondike, à la fin du 19e siècle, ainsi qu’à la création des routes séparant Fairbanks, en Alaska, et Whitehorse, dans le Yukon. Débute donc à compter de 1984 le Yukon Quest, une course d’endurance de chiens de traîneau d’une distance de 1000 miles (1648 km) réunissant annuellement les hommes et les femmes des bois des temps modernes.

Aujourd’hui, le Yukon Quest est désormais bien plus qu’une idée, il porte aussi le titre d’épreuve (dans le genre) la plus difficile au monde.

Cette année, pour la première fois dans l’histoire de l’événement, on retrouvera un groupe du Nouveau-Brunswick parmi les 30 équipes participantes, soit le chenil Akkada.

L’Acadie Nouvelle a déjà eu l’occasion de vous présenter ce chenil basé à Glenwood, un petit hameau de trois maisons situé à mi-chemin entre Campbellton et Kedgwick sur la route 17.

Outre les 18 chiens qui seront du voyage, l’équipe est composée du musher (meneur) Rémy Leduc, de sa conjointe Katherine Langlais, qui aura la tâche de s’occuper des chiens lorsqu’ils ne seront pas en train d’accumuler les kilomètres en piste, et de Marc Desjardins, dont la mission sera de transporter Katherine et le matériel de l’équipe d’un point de contrôle à un autre.

En passant, ça ne s’invente pas, Marc Desjardins est un ex-militaire habitant à Rio Grande, une petite rue comprenant près d’une trentaine de maisons dans le coin de Middle River, près de Bathurst. Comme quoi il faut aller dans les coins les plus reculés de la province pour trouver nos hommes et nos femmes des bois.

Le chenil Akkada sera à Whitehorse dès le 17 janvier afin de permettre aux chiens de compléter leur entraînement et aussi de s’acclimater à la température. Les derniers détails entourant la course doivent aussi être réglés avant le départ prévu le 2 février.

Par exemple, Rémy et Katherine devront choisir 16 des 18 chiens qui passeront les examens vétérinaires du 26 janvier. Puis, ils auront une autre semaine pour retrancher les deux derniers chiens avant le départ.

«La meute va plutôt bien, affirme Rémy. Il y a seulement Jynx et Jenny qui soignent des blessures, mais ce n’est rien de bien grave. Ils seront prêts pour la course. Jusqu’ici, l’entraînement a mieux été que nous l’avions imaginé. Nos chiens sont même en avance.»

Huit bêtes sont déjà assurées de faire partie du groupe de tête à un moment ou un autre pendant la course. De ce groupe, Manny et Redbull en seront les principaux leaders, ce qui veut dire qu’ils passeront plus de temps que les autres à la tête de la meute. Les six autres sont Bonnemine, Ellie, Agathe, Flynn, Bob, Max et Buffalo.

«Notre principale force est la discipline de nos chiens, révèle Rémy. Ils sont très à l’écoute et ils ne cherchent pas à trop en faire. Ce sont aussi des chiens qui sont disciplinés au niveau de l’alimentation. Et dans une telle course, l’hydratation du chien est très importante. En fait, c’est le nerf de la guerre. Tout ce qui touche l’alimentation des chiens est le rôle de Catherine.»

«Et comme mes chiens sont davantage rapides que forts, les surfaces dures nous avantageraient contrairement aux surfaces de neige molle. Cela dit, tu as normalement droit à toutes les conditions pendant la course. On s’attend donc à des journées avec du soleil, de la neige, du froid et des grands vents, entre autres», confie-t-il.

Objectif: terminer parmi les 10 premiers

Le chenil Akkada vise un top 10 pour cette 36e édition du Yukon Quest. Cela dit, un top 15 serait aussi fort bien.

Le Canadien Hans Gatt, de même que les Américains Matt Hall, Allan Moore et Brent Sass sont les favoris pour l’emporter. Tous les quatre ont déjà goûté à la victoire au fil des ans. Quatre fois dans le cas de Gatt (2002, 2003, 2004 et 2010) et trois fois pour Moore (2013, 2014, 2018). À noter que Moore détient aussi le record du parcours, lui qui a déjà franchi la distance en 8 jours, 14 heures et 21 minutes. Hall (2017) et Sass (2015) ont triomphé à une reprise chacun.

Parmi ceux et celles qui pourraient causer la surprise, on retrouve la Canadienne Michelle Phillips, les Américaines Laura Neese, Paige Drobny et le Suédois Torsten Kohnert.

À moins d’une surprise, ces huit participants devraient logiquement se retrouver dans le top 10. Rémy Leduc espère se faufiler parmi ceux-ci.

«Je vise de terminer la course en 11 jours. Je crois sincèrement que mes chiens ont le potentiel pour le faire. Même que si tout va bien, ils pourraient y arriver en 10 jours. Mais 11 jours est plus réaliste», indique Leduc.

«Pour dire vrai, mon principal objectif est d’être la meilleure recrue de la course. Nous sommes 12 à prendre le départ et je veux être la meilleure recrue de l’année», ajoute Rémy Leduc.

Comme le chenil Akkada est toujours à la recherche de commanditaires, vous pouvez le faire en visitant leur page web (akkada.org/plan-de-commandite/) ou leur plateforme Facebook (Chenil Akkada Kennel).

En bref… Des participants de tous les âges sont inscrits à cette 36e édition. Ainsi, l’Américain Jim Lanier est de loin le plus âgé à 78 ans. Trois autres mushers sont âgés dans la soixantaine, dont les favoris Hans Glatt et Allen Moore. C’est aussi un Américain qui a l’honneur d’être le plus jeune à 21 ans, soit Martin Apayauq Reitan… Outre des participants du Canada, des États-Unis et de la Suède, le Yukon Quest 2019 regroupera aussi des compétiteurs de la Nouvelle-Zélande, de l’Allemagne, de la France,, de la République tchèque et du Royaume-Uni… Il sera possible de suivre la course en temps réel via la site web du Yukon Quest (yukonquest.com) ou encore sa plateforme Facebook (Yukon Quest – Official Site)… Même s’il ne figure pas parmi les favoris, Dave Dalton est sans aucun doute le plus expérimenté parmi les participants. L’Américain en sera croyez-le ou non à sa 29e participation au Yukon Quest…

Les 18 chiens du chenil Akkada au Yukon Quest

Grands leaders: Manny et Redbull.

Leaders: Bonnemine, Ellie, Agathe, Flynn, Bob, Max et Buffalo.

Autres membres de la meute: Jenny, Jynx, Obiwan, Opie, Otto, Pêche, Solo, Yoda et Zéphire.