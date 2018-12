Mondial junior: la Suisse mise encore sur un Wildcat pour solidifier sa défensive

En 2018, Simon Le Coultre a eu la chance de représenter son pays lors du Championnat du monde de hockey junior de l’IIHF. Il en est revenu complètement transformé. Pour son second tour de piste, le défenseur suisse veut encore une fois tirer le maximum de son expérience au niveau international.

Le joueur des Wildcats de Moncton avait profité de l’événement de l’an dernier pour aller chercher une bonne dose de confiance.

Quand il est revenu de Buffalo, le numéro 22 volait littéralement sur la patinoire, une nouvelle énergie qui l’a transporté jusqu’à la fin de la saison 2017-2018.

Il souhaite vivre le même genre d’expérience à Vancouver et Victoria dans quelques semaines.

«J’espère que j’aurai un rôle plus important dans l’équipe cette année et jouer des grosses minutes. Avec la saison que j’ai présentement, je devrais avoir de bonnes chances d’avoir un gros rôle dans l’équipe», raconte le patineur âgé de 19 ans.

Le Coultre connait de bons moments dans la LHJMQ, comme en témoigne son dossier de 10-7=17 en 27 rencontres et sa fiche de +8.

Reconnu pour son coup de patin exceptionnel, le Suisse a l’intention de surtout se concentrer sur son rôle de défenseur aux mondiaux juniors.

«Je veux d’abord me concentrer sur mon jeu défensif et le reste viendra. C’est un hockey de très haut niveau. Ce tournoi regroupe les meilleurs joueurs au monde. Quand on affronte le Canada, la moitié de leurs joueurs sont déjà repêchés par des équipes de la LNH. Ça nous fait automatiquement augmenter notre niveau de jeu.»

Le patineur de 5 pieds 11 pouces et de 165 livres n’a jamais été repêché par une formation de la LNH.

Ce tournoi lui offrira donc une belle visibilité auprès des différentes équipes du circuit Bettman.

«Tous les recruteurs et les directeurs généraux de toutes les équipes professionnelles vont aller voir les parties parce que c’est le tournoi le plus important de l’année. C’est vrai que c’est une bonne vitrine pour les joueurs.»

L’an dernier, la Suisse avait terminé au quatrième rang du groupe B avec une fiche de 1-3-0.

La bande à Le Coultre s’était ensuite fait planter 8 à 2 contre le Canada en quart de finale.

Le joueur des Wildcats avait mérité une mention d’aide sur le premier but de son équipe.

«On a beaucoup de joueurs qui reviennent de l’an passé. On aura donc une certaine expérience», souligne-t-il.

«On sait à quoi s’attendre et comment ça se passe. Je pense que ce sera un avantage. Dans l’ensemble, on devrait avoir une très bonne équipe.»

Les Suisses peuvent-ils rêver à un podium?

«C’est difficile à dire. Il faudra voir comment la chimie du groupe. Il y a beaucoup de pression, mais il faut aussi avoir du plaisir, parce que sinon, tu ne joues pas du bon hockey. Si tu n’es pas content de jouer pour ton pays, ça veut dire que tu n’es pas à la bonne place», rigole Le Coultre.

«On sera des combattants. On va travailler très fort. Ce ne seront pas des gros pointages, mais on va travailler pour mériter chaque but. J’aimerais bien sûr jouer un rôle de leader dans le groupe. Le plus important, c’est d’être un leader de la façon dont tu joues, pas d’avoir une lettre sur ton chandail.»

La Suisse disputera sa première rencontre de la compétition le 26 décembre en croisant le fer avec la République tchèque à Vancouver.