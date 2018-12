Cinq à six nouveaux joueurs joindraient le Titan après les Fêtes

Tout le monde le sait maintenant, le Titan d’Acadie-Bathurst est dans le camp des vendeurs. Même qu’il sera l’un des clubs les plus occupés pendant la période des transactions, qui prendra son envol dimanche à compter de 13h.

Déjà, on sait que les défenseurs Noah Dobson et Keenan MacIsaac, de même que l’attaquant Ethan Crossman sont assurés de partir. Et d’autres vétérans sont en demande, à commencer par l’arrière Michal Ivan. Mais ce que les gens savent moins, c’est que de cinq à six nouveaux joueurs viendront vraisemblablement se greffer à l’équipe d’ici le 6 janvier, dernier jour des échanges.

Vous pouvez déjà compter sur le défenseur Colin Larkin parmi ce groupe. Obtenu en début de saison dans le troc qui a envoyé Samuel Asselin à Halifax, le Prince-Édouardien est même déjà à l’oeuvre puisque l’équipe l’avait rappelé pour les trois derniers matchs avant la pause des Fêtes. Il évoluait jusqu’à tout récemment dans le midget AAA avec le Pride de Charlottetown.

Trois attaquants de 18 ans sont également prévus pour faire leur début avec l’équipe après les Fêtes. Parmi ceux-ci, les rumeurs vont bon train à l’effet qu’Anderson MacDonald, des Wildcats, soit du groupe.

Après deux premières campagnes satisfaisantes (56 buts et 86 points en 108 duels), la valeur du Néo-Brunswickois en a toutefois pris pour son rhume dans les derniers mois en raison d’une blessure et, semble-t-il, des problèmes hors glace.

En coulisses, on entend dire que le prix à payer serait un choix de deuxième et un autre de troisième tour. Cependant, ne soyez pas surpris si l’un des deux choix est conditionnel à son retour au début de la saison 2019-2020. Mais peu importe les problèmes du grand ailier gauche, MacDonald n’en demeure pas moins un fort beau risque en raison de son potentiel.

Par ailleurs, comme Dobson, MacIsaac et probablement Ivan ne seront plus là, le directeur général Sylvain Couturier compte dénicher deux vétérans dans les prochaines semaines. À noter que sans ces trois vétérans, la défensive du Titan ne comprendrait plus qu’Alexis Sansfaçon, Félix-Antoine Drolet, ainsi que les recrues Alec Rhéaume, Benjamin Roode, Antoine Leblanc et Cole Larkin. Inutile de dire que Mario Durocher va avoir besoin d’aide.

Au sujet d’Ivan, Couturier confirme qu’il y a de plus en plus d’intérêt pour le Slovaque.

«Il y a au moins trois équipes qui sont sérieuses, indique-t-il. Après Noah et Pierre-Olivier Joseph, si jamais les Islanders sont vendeurs, Michal fait définitivement partie des meilleurs joueurs disponibles chez les défenseurs.»

«Il a remporté une coupe du Président et une coupe Mémorial, en plus d’avoir été très bon au camp des Kings de Los Angeles en septembre. Et là il s’apprête à représenter son pays pour une deuxième année de suite au Championnat mondial junior. C’est ce que j’appelle un excellent curriculum vitae», confie Couturier, qui se trouve actuellement à Chicoutimi, où se tient cette semaine le Challenge midget AAA.

«Ça jase beaucoup ces jours-ci, dit-il. Même si je ne peux rien confirmer pour dimanche, nous espérons qu’au moins deux échanges seront annoncés rapidement.»

«Pour le reste, je ne peux pas te dire combien de joueurs vont partir et combien vont arriver, mais nous allons tenter de faire entrer un ou deux vétérans défenseurs pour aider les jeunes pour le reste de la saison.»

En attendant, le Titan disputera ses deux derniers matchs avant la pause de Noël devant leurs partisans. Ils accueillent d’abord les Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi, puis les Wildcats seront en ville samedi.

Outre Cole Larkin, l’attaquant Robbie Dowell a été rappelé pour ces deux rencontres. Dowell, un grand gaillard âgé de 17 ans de 6 pieds 3 pouces et 186 livres, évolue cette saison pour les Wildcats de Valley. Le Titan l’a sélectionné en 12e ronde (215e au total) en juin dernier.

Rappelons que le Titan est privé de quatre attaquants en raison de blessures, soit Logan Chisholm, Kristian Kovacik, Alexandre David et Charles-André Cypihot.