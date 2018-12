Dean Ouellet menace des records du Circuit régional de hockey

Personne n’en a encore fait mention jusqu’ici, mais Dean Ouellet, des Panthères du Haut-Madawaska, navigue en ce moment vers une campagne de 77 passes et de 107 points, menaçant du même coup deux records du Circuit régional de hockey qui sont la propriété d’André Mercure depuis la saison 2011-2012. L’ancienne vedette des As de Saint-Basile avait alors complété le calendrier régulier avec 72 mentions d’aide et 114 points.

Ce qui rend la quête de Ouellet encore plus impressionnante est le fait que les équipes du CRH doivent composer désormais avec un calendrier de 28 rencontres au lieu de 32 parties comme en 2006-2007.

En ce moment, Ouellet produit à un rythme de 3,83 points par rencontre avec 46 points (13-33) en 12 matchs.

Son compagnon de trio Danny Chiasson n’est pas vilain non plus avec ses 42 points (19-23). À ce rythme, le fils aîné de Bernard Chiasson complétera la saison avec 98 points. Ce serait sept points de plus qu’en 2016-1017, alors qu’il était devenu le sixième joueur seulement à compléter une saison avec au moins 90 points dans le CRH.

Outre Mercure et Chiasson, Olivier Dumont, des Prédateurs du Témiscouata, Andy Gagnon et Michel Lavoie, des As de Saint-Basile, et Stéphane Gallant, du Dynamo de Kedgwick, ont eux aussi réalisé l’exploit. À noter que Mercure l’a fait à trois reprises (voir tableau).

De son propre aveu, Dean Ouellet avoue qu’il n’était même pas au courant de l’identité du joueur qui détenait le record du nombre de mentions d’aide ni du nombre de points non plus.

«Les statistiques, ce n’est pas quelque chose à laquelle je porte beaucoup d’attention. Je n’étais même pas courant du record. Est-ce atteignable?», questionne Ouellet.

«Ce qui est sûr, c’est que de jouer avec des ailiers de la trempe de Danny Chiasson, Alex Émond et Adam Laite facile beaucoup les choses pour un joueur de centre. Mais pour être honnête, je crois que le jeu va commencer à se resserrer et à devenir plus défensif», dit-il.

«Chaque année, lorsque nous arrivons à la période des Fêtes, c’est comme si une nouvelle saison commençait. Les joueurs sont plus présents et les équipes ont eu le temps de perfectionner leur système de jeu. C’est pourquoi ça donne des parties plus serrées dans la dernière portion du calendrier. Bref, je ne crois pas qu’un joueur parviendra à venir proche des statistiques de mon bon ami André Mercure», complète Dean Ouellet.

Par ailleurs, un autre joueur des Panthères pourrait bien devenir le troisième joueur de l’histoire du CRH à réaliser une saison de 50 buts. Avec ses 20 filets en 12 rencontres, Adam Laite se dirige pour l’instant vers une campagne de 48 buts. Seuls Michel Lavoie, des As, et Olivier Dumont, des Prédateurs, font partie du club des 50 buts.

Meilleurs buteurs

Michel Lavoie, Saint-Basile, 2010-2011 57

Olivier Dumont, Témiscouata, 2010-2011 50

Ryan Brewer, Grand-Sault, 2008-2009 48

Michel Lavoie, Saint-Basile, 2011-2012 48

René Labbé, Edmundston, 1996-1997 44

Serge Lebel, Haut-Madawaska, 2004-2005 44

François Albert, Edmundston, 2001-2002 43

Sylvain Dubé, Saint-Jacques, 2011-2012 43

Maxime St-Cyr, Haut-Madawaska, 2017-2018 43

André Mercure, Saint-Basile, 2011-2012 42

John Nadeau, Haut-Madawaska, 2000-2001 42

Danny Chiasson, Haut-Madawaska, 2016-2017 42

André Mercure, Saint-Basile, 2006-2007 41

Andrew Estey, Perth Andover, 2011-2012 41

Ron Vaive, Haut-Madawaska, 1993-1994 40

Meilleurs passeurs

André Mercure, Saint-Basile, 2011-2012 72

André Mercure, Saint-Basile, 2010-2011 68

Stéphane Gallant, Kedgwick, 1998-1999 64

Andy Gagnon, Saint-Basile, 2006-2007 62

John Nadeau, Haut-Madawaska, 2001-2002 59

André Mercure, Saint-Basile, 2006-2007 59

Frédéric Ouellet, Témiscouata, 2010-2011 58

Scott Toner, Grand-Sault, 2008-2009 57

Scott Toner, Grand-Sault 2010-2011 56

Scott Toner, Grand-Sault, 2007-2008 55

Olivier Dumont, Témiscouata, 2010-2011 55

Deny Gaudet, Kedgwick, 2013-2014 52

Olivier Dumont, Témiscouata, 2011-2012 51

Meilleurs pointeurs

André Mercure, Saint-Basile, 2011-2012 114

Olivier Dumont, Témiscouata, 2010-2011 105

André Mercure, Saint-Basile, 2010-2011 104

André Mercure, Saint-Basile, 2006-2007 100

Andy Gagnon, Saint-Basile, 2006-2007 94

Danny Chiasson, Haut-Madawaska, 2016-2017 91

Stéphane Gallant, Kedgwick, 1998-1999 90

Michel Lavoie, Saint-Basile, 2010-2011 90

Les Panthères empilent les victoires malgré la perte des Bezeau

En dépit des tuiles qui n’ont cessé de tomber du plafond en novembre, les Panthères du Haut-Madawaska n’ont jamais cessé d’empiler les victoires. Avec un dossier de 10 victoires et deux défaites, dont une en prolongation, les champions en titre sont bien en selle au sommet du classement du Circuit régional de hockey.

Pour Dean Ouellet, c’est le travail acharné de tous les joueurs en place qui explique leurs succès.

«Le départ des Bezeau (Billy et Tommy) et de Jacques Cormier a été très difficile pour notre équipe, affirme Ouellet. Ç’a été des surprises pour l’organisation et ce n’est pas une chose facile de remplacer de tels joueurs à ce temps-ci de l’année. Malgré tout, l’organisation et les joueurs ont redoublé d’ardeur. Malgré un manque d’effectifs, nous avons réalisé des performances satisfaisantes jusqu’à maintenant.»

À n’en point douter, les unités spéciales ont joué un rôle important jusqu’ici dans la saison des Panthères. Ils dominent aisément toutes les équipes pour les buts en supériorité numérique (14) et en infériorité numérique (6).

«Nos unités spéciales sont notre force et sont de grosses raisons pourquoi nous sommes en tête du classement, révèle Ouellet. Nous mettons d’ailleurs beaucoup d’effort sur notre jeu en avantage numérique. Nous savons que dans le hockey senior, l’avantage d’un homme est très important et tu te dois de capitaliser sur tes chances.»

«Nous en parlons beaucoup entre nous afin de trouver des nouvelles idées et faire en sorte que nous puissions continuer de progresser au fur et à mesure que la saison avance. Pour ce qui est de notre jeu en désavantage numérique, nous essayons de jouer avec agressivité et de donner le maximum de champ de vision à nos gardiens afin qu’ils puissent faire les arrêts. Bref, nos unités spéciales vont bien et c’est quelque chose que nous devons continuer d’améliorer pour être fin prêts pour les séries éliminatoires», ajoute Ouellet.

Notons par ailleurs que les Panthères ont annoncé le retour de Chad Lacasse comme joueur importé. Lacasse avait terminé au troisième rang des meilleurs pointeurs avec 55 points (28-27), la saison dernière.

Les huit équipes du CHR seront à l’oeuvre vendredi soir: Bad-Madawaska vs Saint-Jacques; Haut-Madawaska vs Témiscouata; Perth-Andover vs Kedgwick; Saint-Quentin vs Saint-Basile. Trois autres matchs seront présentés samedi: Kedgwick vs Bas-Madawaska; Saint-Jacques vs Perth-Andover; Saint-Basile vs Haut-Madawaska. Une seule partie à l’affiche dimanche: Témiscouata vs Saint-Quentin.