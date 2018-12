Duel entre deux des meilleurs pointeurs de l’histoire du Nord-Est

Le vieux Léo, qu’on appelle aussi le Colisée Léopold-Foulem, sera l’hôte d’un duel au sommet, vendredi soir, avec la visite des Alpines de Tracadie. Non seulement les Acadiens de Caraquet ont l’intention de briser la fiche parfaite des champions en titre, mais ils veulent aussi leur rappeler à quel point ils sont des prétendants sérieux.

Et comme si ce n’était pas suffisant, les partisans auront également l’occasion de voir à l’oeuvre les deux meilleurs pointeurs dans l’histoire du circuit, Yan Rail et Martin McGraw.

Séries éliminatoires incluses, seulement trois points séparent ces deux légendes du hockey senior. McGraw, des Alpines (9-0-0 18 pts), domine actuellement avec 125 points (49-76) en 61 parties, contre 122 points (54-68) en 66 rencontres pour Rail, des Acadiens (6-3-0, 12 pts).

C’est quand même quelque chose quand on sait que les deux attaquants sont parmi les joueurs les plus âgés de la Ligue senior Acadie-Chaleur. McGraw, qui n’a plus besoin que de 15 points pour atteindre le plateau des 900 en carrière en saison régulière dans le hockey senior, est âgé de 36 ans. Rail, lui, aura le même âge le 23 décembre. Après avoir remporté le titre des pointeurs la saison dernière, le capitaine des Acadiens est en bonne voie de répéter l’exploit cette saison.

«Mon succès, particulièrement cette saison, est attribuable à plusieurs choses, affirme Rail. Il y a d’abord la chance (rires), le fait que je joue avec d’excellents coéquipiers et aussi parce que nous avons gagné quelques parties avec des gros pointages.»

McGraw, tout aussi modeste, se contente de dire que nous assistons actuellement à sa dernière campagne dans le hockey senior. Vous pouvez parier que le directeur général des Alpines André Saulnier va tout tenter pour le convaincre de continuer l’aventure.

Le capitaine des Alpines s’est fait plus volubile concernant le match contre les Acadiens.

«Toutes les équipes veulent nous donner une première défaite, révèle McGraw. Et nous savons tous que les Acadiens ont une bonne équipe et à quel point ils sont jeunes et rapides. C’est évident qu’il faudra de notre côté bien jouer en zone défensive et profiter de chacune de nos chances à l’attaque.»

«Nous voulons vraiment battre les Alpines, confirme Rail. Nous voulons battre les Alpines et toutes les autres équipes. Il n’y a pas un gars dans notre équipe qui joue un match avec l’idée de perdre. Et parce que les Alpines ont une fiche parfaite, c’est sûr que ça vient nous chercher un petit peu plus. Mais c’est beau vouloir gagner, il va quand même falloir le démontrer sur la glace.»

«Cela dit, même s nous avons déjà joué presque la moitié du calendrier, nous sommes toujours avant Noël et les championnats se gagnent seulement après les Fêtes», ajoute le vétéran.

Les Navigateurs au Centre Kent-Nord Impérial

Toujours vendredi, l’autre match au programme qui mettra également aux prises deux formations de la Péninsule acadienne, impliquera les Marchands de Shippagan (5-3-0, 10 pts) et les Ice Dogs de Néguac (0-8-1, 1 pt) au Sportplex.

À noter que les Marchands compteront sur un nouvel attaquant avec le retour au jeu de Pier-Paul Landry après une absence de deux ans du hockey senior.

Samedi, les Marchands accueilleront les Acadiens au Centre Rhéal-Cormier. Un autre duel qui devrait sûrement plaire aux amateurs de hockey senior. Les deux équipes se sont échangés jusqu’ici une victoire chacune cette saison.

Enfin, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (2-7-0, 4 pts) vont écrire une page d’histoire du nouveau Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto, dimanche, en y disputant un premier match de hockey senior depuis son ouverture au début du mois.

Pour l’occasion, les Navigateurs accueilleront les Ice Dogs. Selon l’une des membres de l’organisation des Navigateurs, Lucky Millier, il n’est pas impossible que d’autres parties de l’équipe y soient présentées pendant la saison en cours.