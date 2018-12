Les Rapides veulent terminer l’année en force

Les Rapides de Grand-Sault sont une équipe difficile à cerner. Ils ont beau occuper la cave de la division Nord et ne devancer que les faibles Wildcats de Valley au classement général, il n’empêche qu’avec un peu de chance ils seraient parmi les clubs de tête.

Croyez-le ou non, ils ont subi neuf revers par un ou deux buts, dont deux fois devant les Ramblers d’Amherst et à une reprise face aux Mariners de Yarmouth. On parle ici de deux des trois meilleures formations de la Ligue de hockey des Maritimes.

Selon leur joueur étoile Jean-Simon Bélanger, tout est une question de confiance.

«Quand ça va bien et que nous travaillons comme nous en sommes capables, de bonnes choses se produisent, affirme celui qui totalise 33 points (15-18) en 23 parties. Malheureusement, notre manque de constance joue un rôle dans nos défaites.»

«Ce serait bien si nous pouvions disputer tous nos matchs avec la même intensité que celui contre Edmundston (revers de 4 à 3) en fin de semaine dernière», ajoute Bélanger.

Vendredi soir, les Rapides (6-14-3, 15 pts) tenteront de mettre un terme à une séquence de six matchs sans victoire alors qu’ils accueilleront les Aces de St. Stephens (9-13-2, 20 pts). Une visite qui tombe à point puisque les Rapides ont remporté leurs trois premiers duels contre les Aces cette saison.

«C’est effectivement une belle occasion pour commencer une série de victoires, mentionne Bélanger. Si nous jouons tous ensemble et que nous nous soutenons les uns les autres, nous allons l’emporter. Il nous reste quatre matchs avant les Fêtes et je crois que nous sommes capables d’en gagner trois. Ce serait bien de partir en pause de manière victorieuse.»

Plus facile à dire à faire cependant que cette prédiction de trois victoires puisque les autres adversaires des Rapides seront les Mariners (dimanche), les Tigres de Campbellton (20 décembre) et les Western Capitals de Summerside (21 décembre), trois clubs faisant partie du top 5 de la LHM dans le classement.

Les Tigres ont faim: «C’est notre année!»

Du côté des Tigres (14-8-3, 31 pts), l’occasion sera belle de se rapprocher du premier rang de la division Nord puisque les meneurs, les Western Capitals (18-4-0, 36 pts), ne disputeront qu’une partie. Les Tigres, eux, accueillent les Ramblers (17-7-2, 36 pts), vendredi, puis les Timberwolves de Miramichi (11-13-2, 24 pts), dimanche. Lors de leur seul face à face en début de saison, les Ramblers avaient eu le dessus 5 à 3 devant les Félins.

«Nous sommes une très différente de celle qui s’est inclinée devant les Ramblers en septembre, assure le capitaine Pierre-Luc Lurette. Nous n’avons qu’à jouer comme nous l’avons fait contre Summerside, samedi, et nous devrions bien nous en sortir. Je sais que nous avons perdu ce match, nous avons dominé les Western Capitals 59-20 au chapitre des lancers.»

Rappelons que Dominik Tmej a été extraordinaire devant les Tigres en bloquant les 59 tirs dirigés vers lui.

«Les Western Capitals sont quand même la 5e meilleure équipe au pays. Il ne nous manque vraiment pas-chose pour ramener la coupe à Campbellton et c’est cette année que ça va se passer. Ça fait trop longtemps que nous ne l’avons pas remporté et c’est notre année», ajoute une Lurette manifestement en grande forme.

Parmi les autres matchs impliquant les équipes du N.-B. ce week-end dans la MHL, notons les deux parties à domicile du Blizzard d’Edmundston (12-9-3, 27 pts) qui accueille les Mariners (23-4-1, 47 pts), samedi, puis les Aces, dimanche.

Toujours samedi, les Aces accueillent les Western Capitals, pendant que les Ramblers seront les visiteurs à Miramichi.