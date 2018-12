L’offensive se réveille, mais le Titan s’incline quand même

Mathias Laferrière y est allé de deux buts et une passe, le capitaine Declan Smith et la recrue Alex Drover ont ajouté un doublé chacun et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 8 à 4, vendredi soir, devant 1575 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Le Titan (6-25-1, 13 pts), qui a mis 14 minutes avant d’inscrire un premier tir au premier tiers, a tout de même connu quelques bons moments en zone offensive comme en témoignent les quatre buts. Un exploit que l’équipe n’a accompli que quatre fois cette saison.

Cela dit, en zone défensive, ç’a nettement laissé à désirer. Particulièrement au niveau de la couverture des meilleurs éléments adverses.

C’est justement à ce niveau que l’entraîneur-chef Mario Durocher était surtout déçu.

«J’avais demandé aux gars de donner moins d’espace aux Balmas et Laferrière et ce n’est pas ce qu’ils ont fait», révèle Durocher.

«Même si nous les avons limités à 37 lancers, nous avons manqué de cohésion et nous n’avons pas fait attention aux détails. J’ai aussi trouvé que nous avons donné trop de buts de l’extérieur ce soir. Nous avons compté quatre buts et c’est bien, mais tu ne peux pas gagner dans la LHJMQ en accordant huit buts. Bref, nous n’avons pas fait le travail dans l’ensemble. Ça parait que les gars ont hâte à la pause», indique Durocher.

L’entraîneur-chef a toutefois eu de très bons mots au sujet du défenseur recrue Cole Larkin qui, il faut bien l’admettre, a fort bien paru. Non seulement le jeune Prince-Édouardien possède un bon coup de patin, mais il possède également un potentiel offensif évident.

«Il a probablement été mon meilleur joueur ce soir, confie Durocher. Tu vois que c’est un joueur de hockey. Il patine bien, il fait des bonnes passes et il est créatif. C’est définitivement un bon espoir pour l’organisation.»

Olivier Bourret a été l’autre buteur des Screaming Eagles (20-12-2, 42 pts). Kyle Havlena, Wilson Forest et Félix Lafrance ont de leur côté été crédités de deux mentions d’aide chacun.

Pour le Titan, Marc-André LeCouffe et Ethan Crossman ont produit un but et une passe chacun. Les autres réussites sont venues des bâtons de Daniil Vertiy et Liam Murphy.

Mark Grametbauer, qui a concédé les cinq premiers buts, et Tyriq Outen ont fait face à 37 lancers. À l’autre bout, Kevin Mandolese a dû composer avec 14 tirs.

Le Titan disputera un dernier match avant la pause des Fêtes en accueillant les Wildcats de Moncton, samedi, toujours au Centre régional K.-C.-Irving.

En bref… Noah Dobson (championnat mondial junior), Logan Chisholm (blessé), Alexandre David (blessé), Kristian Kovacik (blessé) et Charles-André Cypihot (blessé) n’ont pas joué vendredi… Du côté des Screaming Eagles, Leon Gawanke (championnat mondial junior) et Liam Kidney (blessé) étaient les absents… Le défenseur Cole Larkin et l’attaquant Robbie Dowell, rappelés lundi, disputeront les deux parties du week-end. Ils étaient d’ailleurs en uniforme, mercredi, lors de la victoire de 3 à 2 du Titan à Saint-Jean… Charles-André Cypihot célèbre son 18e anniversaire de naissance samedi… Yannic Bastarache, qui a pris part au Challenge midget AAA de Chicoutimi, cette semaine, a été rappelé pour le match de samedi… Michal Ivan en était à son dernier match avant son départ pour le camp d’entraînement de la Slovaquie en vue du Championnat mondial junior. Ivan en est à une deuxième participation à ce tournoi… Avec les récents rappels de Dowell et Larkin, le Titan a déjà utilisé 33 joueurs cette saison. On risque d’atteindre assez rapidement le total de 40 patineurs puisque plusieurs changements sont prévus pendant la période des transactions qui débute dimanche… Les Screaming Eagles connaissent d’excellents moments avec une récolte de 19 points sur une possibilité de 22 (9-1-1) lors de leurs 11 derniers duels. Ça explique pourquoi la troupe de Marc-André Dumont sera du côté des acheteurs pendant la période des transactions… Avant la rencontre de vendredi, l’ancien du Titan Mitchell Balmas était le meilleur pointeur des Screaming Eagles avec un total de 39 points (17-22), à égalité avec Mathias Laferrière (15-24)…