Boxe: Dominic gagne, Jani perd

Dominic Babineau est monté sur le ring avec une culotte de boxe ornée des mots Don’t Blink, son surnom. Il ne fallait effectivement pas cligner des yeux pour ne pas rater son combat contre le Mexicain Emmanuel Vilanar, samedi soir au Club Lions de Moncton.

La fierté de Richibucto a fait plaisir à sa légion de parents et amis en disposant de son adversaire en seulement 2:53 au premier round.

«Je m’attendais à ce que le combat dure quelques rondes de plus, mais je vais prendre la victoire», raconte celui qui présente maintenant un dossier de 10-1-0 chez les professionnels.

«Je savais que j’étais en contrôle du combat avant d’embarquer sur le ring. J’étais bien préparé et je me sentais très bien. Je sais ce que je peux faire. J’ai la vitesse et la force pour battre n’importe qui», ajoute l’athlète âgé de 27 ans.

Babineau veut maintenant affronter le Néo-Écossais Joey Laviolette (9-2-0) au cours des prochains mois.

Il rêve également d’un combat de championnat canadien face à Tyson Cave.

Jani Babineau reprend son souffle entre deux rondes. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Dominic, Jocelyne et Jani Babineau. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Jani Babineau tente de toucher son adversaire avec une gauche au visage. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Jani Babineau est demeurée très concentrée pendant son combat. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Le Néo-Écossais Tyson Cave (à droite) face au Mexicain Cecilio Santos. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette La victoire de Dominic Babineau sur le Mexicain Emmanuel Vilanar n’a fait aucun doute. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Sa soeur Jani a eu moins de veine contre la Mexicaine Estefania Orozco (2-2-0).

La pugiliste de Richibucto (0-2-0) a perdu par décision partagée des juges, un verdict que les spectateurs n’ont pas du tout apprécié.

Malgré la défaite, l’athlète acadienne affichait un grand sourire après le combat.

«Ça s’est bien passé. Je voulais que ça dure quatre rondes. J’aurais préféré gagner, mais pour un premier combat en sept ans, je suis contente avec ça, explique-t-elle. Je n’étais pas nerveuse. J’ai prié avant et j’étais prête. Je suis en super forme. Ça faisait un an que je m’entraînais pour ce combat.»

Selon elle, c’est sa stratégie qui n’était pas au point.

«J’ai ouvert la machine un peu trop tard. Je n’ai pas été assez combative. Mais ça va venir avec la pratique et l’expérience. J’avais peur de manquer de souffle. C’est comme si j’apprends à me connaître de nouveau comme boxeuse.»

Dans le combat principal de la soirée, Nathan Millier (13-2-2), d’Elsipogtog, a remporté la victoire par décision unanime des juges contre le Mexicain Genaro Ortiza (8-5-2) chez les 166 livres.

Le Néo-Écossais Tyson Cave (32-3-0), champion en titre des poids plumes de la CPBC (Canadian Professional Boxing Council), a mérité une victoire par décision unanime des juges face au Mexicain Cecilio Santos (36-33-6).

Cet affrontement a été particulièrement apprécié des quelque 700 spectateurs, notamment en raison du style flamboyant du futur opposant de Dominic Babineau.

Il a d’ailleurs préparé le terrain pour un éventuel combat de championnat contre le boxeur acadien quand il s’est adressé à la foule après sa victoire.

«Vous voulez voir les meilleurs affronter les meilleurs. Après la victoire de Dominic ce soir, demandez qu’il se batte contre Joey Laviolette. Je vais donner au gagnant un combat pour le titre et espérons qu’on va voir Dominic se battre contre Tyson Cave avant longtemps. Est-ce un combat que vous voulez voir?», a-t-il demandé à une foule en délire.

«Je sais que vous souhaitez le voir me botter le derrière, mais c’est correct. Ça ne me dérange pas du tout.»

Dans le premier combat de la soirée, Aaron Crawley (4-2-0), de Dartmouth, a remporté une victoire par décision unanime des juges contre Alex Paul (1-1-0), de Fredericton.