«La boxe m’a sauvé la vie» – Robbie Cameron

La boxe, c’est terminé pour Robbie Cameron.

L’Acadien originaire de Dalhousie (6-7-0) a annoncé qu’il prenait sa retraite, samedi soir, à la suite de sa défaite par K.-O. technique à la fin de la troisième reprise face au Montréalais Kenny Chery (1-1-0).

C’est un athlète émotif qui a fait part de sa décision sans appel.

«La boxe m’a sauvé la vie», avoue-t-il avec franchise.

«J’ai commencé à consommer des drogues quand j’avais 12 ans. Jusqu’à l’âge de 27 ans, j’étais beaucoup là-dedans. Quand j’ai commencé à m’entraîner et à boxer, ça m’a aidé à reprendre ma vie en mains.»

Il dit vouloir tourner la page.

«J’avais déjà subi quelques commotions dans le passé et je veux me concentrer sur autre chose. Ma santé est plus importante», affirme celui qui travaille pour la Banque Nationale dans la vie de tous les jours.

«Si j’avais gagné, j’aurais peut-être continué. Mais je m’étais dit que si je perdais, c’était mon dernier combat.»

Il a livré un duel courageux à Kenny Chery, prenant même le dessus à certains moments de l’affrontement.

Mais une solide droite du Montréalais au troisième round a envoyé Cameron au tapis.

Pour lui, c’était la fin.

«Je veux remercier tout le monde qui m’a appuyé au fil des ans. Je quitte avec aucun regret. Je vais continuer à m’entraîner et à aider les jeunes athlètes. J’adore enseigner et partager mon expérience», mentionne l’athlète âgé de 36 ans.

Celui qui réside aujourd’hui à Moncton avait livré son premier combat professionnel le 12 septembre 2009 au Ceps Louis-J.-Robichaud.

Il avait alors subi un K.-O. contre Jesse Francis, de Eel Ground.

Il remportait sa première victoire en 2010 contre le Néo-Brunswickois Norm Peters par K.-O. technique.

Sa dernière victoire remonte au 27 avril 2017, alors qu’il avait enregistré un K.-O. technique face à l’Acadien Denis Martin, dans un duel présenté au Centre Aitken de Fredericton.