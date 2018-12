Le Titan bouge… mais garde encore Noah Dobson

La direction du Titan d’Acadie-Bathurst avait promis des changements majeurs et elle tient promesse.

Dans cette seule première journée officielle de la période des transactions de la LHJMQ, le directeur général Sylvain Couturier a bougé pas moins de cinq fois. Mais ce que l’on attendait tous – le transfert du défenseur étoile Noah Dobson aux Saguenéens de Chicoutimi, selon les rumeurs – ne s’était pas encore matérialisé au moment de mettre sous presse.

Le Titan va d’abord chercher l’attaquant âgé de 18 ans Mathieu Samson à Shawinigan.

En retour, les Cataractes obtiennent un choix de huitième tour en 2020.

Acadie-Bathurst met aussi la main sur l’ailier gauche Mathieu Desgagnés, lui aussi âgé de 18 ans.

Pour l’obtenir, on a dû céder aux Saguenéens de Chicoutimi un choix de troisième tour en 2019.

Le Titan expédie d’autre part le défenseur Keenan MacIsaac et un sixième choix en 2021 au Drakkar de Baie-Comeau.

En retour, le défenseur Louis Tardif fils (19 ans), ainsi que des choix de deuxième et cinquième tour en 2020 et un autre de cinquième ronde en 2021 s’amènent à Bathurst.

La direction de l’équipe s’est également départie des services de l’attaquant Ethan Crossman (19 ans), qui poursuivra sa carrière à Baie-Comeau.

En retour, le Titan obtient des choix de première et deuxième ronde en 2021 et un autre choix de troisième tour en 2019.

Et comme l’Acadie Nouvelle l’annonçait la semaine dernière, le Titan fait l’acquisition de l’attaquant Anderson MacDonald, des Wildcats de Moncton, moyennant des sélections de deuxième tour en 2020 et de troisième ronde en 2019.

«Une chose qui nous manque depuis le début de l’année, c’est un marqueur naturel. Il fallait remplacer Ethan Crossman, que nous avons échangé. MacDonald est âgé de 18 ans et il cadre bien dans ce qu’on veut faire dans le futur», explique Sylvain Couturier.

Le grand patron du Titan dit ne pas être inquiet avec la réputation du patineur originaire de Saint-Jean.

Outre les nombreuses blessures qui l’ont infligé, il ne s’entendait pas très bien avec l’entraîneur Darren Rumble à Moncton.

On chuchote aussi qu’il attache beaucoup d’importance à sa vie sociale et nocturne.

«En ce qui me concerne, il n’est rien arrivé avec lui à Bathurst!», blague Couturier.

«Ce sera un nouveau départ pour lui et il voit cette chance-là comme un défi. On pense qu’on est allé chercher un gars qui a le potentiel de jouer professionnel. C’est à nous de l’amener là. On pense qu’on peut très bien l’encadrer pour lui permettre d’avoir du succès.»

Ce dernier se dit également heureux de mettre la main sur Mathieu Desgagnés.

«C’est un gars qu’on aime beaucoup depuis le midget. Depuis son arrivée dans la ligue, ce sont les blessures qui l’ont empêché de se développer. S’il peut rester en santé, il a un potentiel offensif très intéressant», explique-t-il.

«Mathieu Samson est un coup de dé. C’est un gros bonhomme (6 pieds 4 pouces et 195 livres) qui a un beau potentiel. Il tarde à débloquer, mais parfois, juste un changement d’air peut faire toute la différence. On l’a essayé avec Ethan Crossman et ça a bien tourné. On va voir ce que ça va donner avec Mathieu.»

Chez les Wildcats, on annonce l’acquisition de l’attaquant Charles-Antoine Giguère (19 ans) de l’Armada de Blainville-Boisbriand, moyennant un choix de troisième ronde en 2019.

Le directeur général par intérim Ritchie Thibeau que le prix était élevé dans son cas.

«Les prix sont très élevés cette saison parce que le tournoi de la Coupe Memorial a lieu dans la LHJMQ (à Halifax). C’est un gars qui a l’expérience des séries. Il pourra jouer sur notre troisième trio et peut-être même sur le deuxième. On pense qu’il va nous aider.»

Un cri du coeur aux partisans

Afin de s’assurer que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, la direction du Titan d’Acadie-Bathurst a publié une lettre ouverte à ses partisans, en fin de semaine sur sa page Facebook.

Dans cette missive, on peut lire que le Titan a mis quelques saisons avant de pouvoir connaître une saison de rêve en 2017-2018, une campagne qui s’est terminée avec la conquête de la coupe Memorial.

«Le plus petit marché de la Ligue canadienne de hockey règne en tant que champion au sein du monde du hockey junior majeur au Canada», explique-t-on.

On assure avoir un plan pour répéter cet exploit dans un avenir rapproché, sauf qu’on précise que «les choses n’arrivent pas du jour au lendemain. Il s’agit d’un cycle. Il faudra du temps pour atteindre notre but et nous ne voulons pas perdre votre appui tout au long de ce processus».

La lettre prend fin sur un véritable cri du coeur de l’organisation à ses partisans.

«Vous êtes notre bougie d’allumage, l’essentiel à notre survie, l’essentiel à nos succès. Vous êtes le coeur de l’équipe et nous ne pourrions réussir sans vous. Ensemble nous réussirons. Nous sommes un.»

Il faudra effectivement de la patience, comme en témoigne le revers de 7 à 1 subi aux mains des Wildcats de Moncton, samedi soir au Centre régional K.-C.-Irving, la dernière rencontre avant Noël.

L’Acadien Mika Cyr a été la grande vedette de la rencontre avec un but (son 16e) et trois mentions d’aide.

Les autres filets des gagnants ont été réussis par Jonathan Aspirot (6e), Jakob Pelletier (20e), Adam Capanelli (11e) et Elliot Desnoyers (6e et 7e).

Marc-André LeCouffe (9e) a privé Francis Leclerc d’un blanchissage à mi-chemin en troisième période.