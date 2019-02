1000 matchs de Bergeron: il était jugé trop petit!

Le repêchage de 2001 est considéré comme l’un des plus solides dans l’histoire de la LHJMQ. Il y avait du talent à la pelletée. Juste pour vous donner une petite idée, pas moins de 20 joueurs issus de ce repêchage ont connu des carrières de plus de 200 points. Mieux encore, 22 d’entre eux ont disputé au moins un match dans la LNH.

Steve Bernier, Marc-Antoine Pouliot, Philippe Dupuis, Maxime Boisclair, Corey Crawford, Maxim Lapierre, Bruno Gervais et Adam Pardy, entre autres, font partie de cette cuvée.

Cela dit, avec le recul, en analysant ce repêchage sous toutes ses coutures, il ne fait plus aucun doute que le meilleur joueur de cette fournée était Patrice Bergeron, que le Titan d’Acadie-Bathurst a sélectionné en fin de cinquième ronde, au 80e échelon pour être plus précis. À l’époque, il était impossible de repêcher un joueur à son année de 16 ans au-delà du cinquième tour.

Pourtant, peu de gens s’imaginaient que se cachait un tel joueur de hockey dans ce petit bonhomme de 5 pieds 8 pouces et de 142 livres. Certaines mauvaises langues disent que si le pèse-personne annonçait un tel poids c’est uniquement parce qu’il avait des broches.

Même l’ancien directeur général et propriétaire de l’équipe, Léo-Guy Morrissette, parle d’un coup de dés à son sujet.

«Nos recruteurs l’aimaient, mais il était vraiment petit. Il était un long shot comme on dit», a-t-il révélé lorsqu’interrogé pour cette série de textes sur le joueur étoile des Bruins de Boston.

Jacques Blouin, qui était responsable des recruteurs du Titan à l’époque, confirme d’ailleurs les dires de son ancien patron.

«Je me souviens très bien de ce repêchage. Il faisait une chaleur épouvantable dans l’Auditorium de Verdun. Il devait faire aux environs de 45 degrés. Après notre sélection de Bruno Gervais en première ronde, le mot d’ordre de Léo-Guy était de repêcher des grands et des gros bonshommes. C’est pourquoi nous avons choisi Éric Fournier et Josh Rathbone dans les rondes suivantes», raconte Blouin.

Comme le Titan n’a pas de choix de quatrième tour, il ne reste plus que la cinquième ronde pour choisir des joueurs qui en seront à leur saison de 16 ans. Les rondes suivantes s’adressent aux patineurs de 17 ans. À la table du Titan, ça discute fort. Le recruteur David Smith ne cesse de vendre sa salade en faveur de Bergeron. Comme ils sont dans une impasse, Léo-Guy Morrissette finira par dire à ses recruteurs qu’il leur laissait le dernier mot. Blouin nous explique comment tout s’est joué.

«La veille, Patrice avait été très bon en entrevue, mais nous le trouvions petit. Et puis, même s’il avait de très bonnes mains, nous trouvions qu’il manquait de vitesse et d’explosion dans son coup de patin. C’est sans oublier qu’il n’avait pas connu un bon tournoi lors du défi de la LHJMQ qui regroupe les meilleurs espoirs du Québec et des Maritimes. On se demandait sérieusement s’il était en mesure de jouer contre des joueurs plus corpulents. Pour dire vrai, si nous étions intéressés à Patrice, c’était surtout à cause de David Smith, qui était aussi son entraîneur dans le bantam AA à Sainte-Foy. David a joué un très grand rôle là-dedans», avoue Blouin.

«Patrice, nous l’avions dans notre liste de jockeys. C’était ainsi que nous appelions les petits joueurs avec un potentiel offensif. Benoit Mondou, que le Drakkar a choisi en troisième ronde, figurait aussi dans cette liste», poursuit Blouin.

En cinquième ronde, le Titan détient deux choix et choisira d’abord le défenseur Gregory Hoffe au 77e rang. Trois rangs plus tard, Patrice Bergeron devient enfin un membre en règle du Titan.

Après un premier camp intéressant, le Titan décide néanmoins de retrancher Bergeron afin qu’il aille poursuivre ses classes avec le Blizzard du Séminaire Saint-François dans le midget AAA. À son arrivée au camp de 2002, désormais un solide gaillard de 6 pieds et 177 livres, Bergeron s’impose rapidement comme l’un des chefs de file de l’équipe avec les Adam Russo, Bruno Gervais, Olivier Filion, Janis Sprukts, Jonathan Ferland, Karl Fournier, Jean-Philippe Côté et Michael Tessier.

«Notre politique dans le temps était de repêcher en fonction de la LHJMQ et non pour la LNH. Pour nous, c’était bien mieux d’avoir un joueur qui va donner quatre ou cinq bonnes saisons à l’équipe, qu’un autre qui ne va jouer que deux ans avant de faire le grand saut. Patrice, nous l’avons choisi en pensant qu’il allait faire partie de l’organisation pendant cinq ans. Nous nous sommes trompés à son sujet, parce que nous étions convaincus qu’il allait jouer jusqu’à 20 ans. Je dois dire que Réal Paiement l’a très bien coaché lors de sa saison à Bathurst. Et puis, sa poussée de croissance à 17 ans a changé bien des choses. Il est soudainement devenu plus rapide et plus explosif», souligne Blouin.

«Je suis très heureux de ses succès dans la LNH. Patrice est un jeune homme de qualité. Il a un sens du jeu phénoménal. Mon fils Anthony, qui évolue dans le pee-wee AAA, possède son chandail des Bruins avec le numéro 37 de Patrice Bergeron et il le porte souvent. Il tente même de copier son style de jeu», ajoute Jacques Blouin.