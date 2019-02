Un premier match réussi pour l’Acadien Philippe Myers dans la LNH

L'ailier gauche des Flyers de Philadelphie, Oskar Lindblom, tombe devant le centre des Red Wings de Detroit, Dylan Larkin et inscrit un but lors de la troisième période d'un match de hockey de la LNH, à Detroit. (Photo AP / Carlos Osorio)

L’Acadien Philippe Myers, de Dieppe, a disputé un premier match dans la LNH, dimanche.

Ivan Provorov a rompu l’égalité en début de troisième période et Oskar Lindblom a marqué les deux autres buts de son équipe dans une victoire de 3-1 des Flyers de Philadelphie face aux Red Wings de Detroit.

Myers, un défenseur format géant, a joué pendant un peu mois de 10 minutes, obtenant un tir au but et deux mises en échec et une fiche de +1.

L’autre Acadien des Flyers, Sean Couturier, a obtenu deux passes, pour porter sa fiche à 54 points en 57 matchs.

Les Flyers ont maintenant gagné 12 de leurs 14 dernières sorties et se trouvent au plus fort de la lutte pour l’une des deux positions réservées aux équipes repêchées, ou même l’une des trois places garanties à l’intérieur de la section Métropolitaine.

Lindblom a inscrit son premier but tôt en première période et a ajouté le filet d’assurance dans une cage déserte avec 1:26 à écouler à la troisième période. Le gardien recrue Carter Hart a également contribué à la victoire en bloquant 37 rondelles.

Le seul but des Red Wings a été l’oeuvre de Darren Helm, en début de deuxième période.

Jonathan Bernier a amorcé la rencontre devant le filet des Red Wings et bloqué dix tirs en première période avant de céder sa place à Jimmy Howard après avoir subi une blessure au haut du corps.

Les Red Wings ont subi une cinquième défaite à leurs sept dernières rencontres et ont continué leur glissade vers une exclusion des séries éliminatoires pour une troisième année d’affilée.