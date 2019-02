Aigles Bleu(e)s: toute une gamme d’émotions

Les partisans des Aigles Bleus de l’Université de Moncton sont passés par toute la gamme des émotions au cours des derniers jours. L’équipe masculine de hockey a vu sa saison prendre fin abruptement, mais pour l’équipe féminine, tout est encore possible.

La troupe de Marc-André Côté a survécu à l’élimination, dimanche après-midi, avec une spectaculaire victoire de 2 à 1 sur les Huskies de l’Université St. Mary’s.

Un but de Katryne Villeneuve en deuxième prolongation a permis au Bleu et Or d’égaler la série 1-1 et de forcer la présentation d’un match ultime, mardi soir à Halifax.

La championne pointeuse de la saison 2018-2019 dans le circuit du Sport universitaire de l’Atlantique venait pourtant de rater une chance en or de trancher le débat, alors qu’elle s’est présentée complètement seule devant la gardienne Rebecca Clark.

Villeneuve a littéralement sorti la femme masquée de ses patins avec une feinte magistrale, mais elle a trébuché sur son bâton au moment de loger la rondelle dans une cage déserte.

Sauf que quelques instants plus tard, son tir de l’enclave a finalement jeté la frénésie dans le nid des Aigles.

«J’étais un peu fâchée contre moi, mais (Katherine) Dubuc m’a dit que j’allais avoir le prochain. On ne voulait pas finir ça ici comme ça», raconte le numéro 96.

La Franco-Ontarienne affirme que son équipe va aller chercher la série mardi à Halifax.

«Ça va être un match physique et intense. Je peux te promettre qu’on ne perdra pas mardi.»

La capitaine Cassandra Labrie savourait le moment.

«Je pense qu’on a joué notre plus beau match de l’année. Toutes les filles étaient dans le même train. J’ai tellement aimé jouer ce match», affirme-t-elle.

«Les Huskies vont avoir peur de nous mardi, parce qu’elles savent qu’on est capable de les battre. Ça va être un match d’erreurs. L’équipe qui va être capable d’en profiter va gagner.»

L’entraîneur-chef du Bleu et Or s’attend aussi à une rencontre intense à Halifax, mardi.

«Le troisième match va être encore plus serré. On sait que ça va être difficile, mais on va être prêt. On devra garder la même intensité, la même combativité. Il va aussi falloir être aussi physique qu’elles», soutient Marc-André Côté.

«J’ai beau avoir toute la confiance au monde dans ce groupe, l’important ’est que les filles y croient. Il faut que ça vienne d’elles. Moi, je suis là pour placer les filles sur la glace.»

Une attaque des Aigles Bleues contre les Tigers de l’Université Dalhousie. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger Édouard Michaud (29), des Aigles Bleus, cogne en vain à la porte du filet des Panthers. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Pour l’équipe masculine, la défaite de 4 à 0 face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard signifiait la fin du voyage.

Les visiteurs ont marqué trois fois en première période pour voguer vers la victoire.

Les Insulaires balaient donc les honneurs de la série quart de finale du SUA en deux rencontres.

C’était évidemment la déception dans le cas de l’U de M.

«La partie s’est jouée en première période. On a commis des erreurs coûteuses et on n’a pas été en mesure de stopper l’hémorragie quand le temps est venu», confirme Judes Vallée, l’entraîneur-chef des Aigles Bleus.

«Certains joueurs n’ont pas livré la marchandise. On a donné plusieurs surnombres et on a oublié des joueurs adverses derrière nous. Il y a certainement eu un manque de communication sur la glace. On aurait aimé prolonger la série, mais demain matin, on passe à l’année prochaine.»

L’équipe de volleyball féminin (3-17) a complété sa saison avec un revers de 3 à 0 devant les Tigers de l’Université Dalhousie (18-2).

«On a connu une saison plus difficile à ce que je m’attendais, mentionne la pilote du Bleu et Or, Monette Boudreau-Carroll. On a quand même vu des progrès et on a tenu tête à des bonnes équipes avec cinq recrues sur le terrain par moments.»