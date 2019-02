Centre d’entraînement de golf intérieur: un rêve devenu réalité

Après de nombreuses années à tenter de trouver une solution, l’Académie de golf Louis Melanson a finalement réussi à se doter d’un centre d’entraînement intérieur.

Évidemment, Louis Melanson est on ne peut plus fier de cette nouvelle acquisition qui, à son avis, permet à l’Académie de se mettre à jour sur l’échiquier national.

«Ça fait 15 ans qu’on tente de trouver un endroit et les sous pour se doter d’un tel centre, affirme-t-il. Nous voulions avoir un endroit où nous pourrions développer davantage nos golfeurs avec une technologie à la fine pointe.»

«Il s’agit du plus gros centre du genre en Atlantique et nos 27 jeunes âgés de 13 à 17 ans de notre nouveau programme sport-études vont grandement en profiter. À plus long terme, nous aimerions pouvoir offrir le programme à 45 jeunes mordus de golf. Nous avons maintenant tous les outils, alors nous n’avons plus d’excuses», souligne Melanson.

Le centre d’entraînement se trouve dans l’ancienne école Champlain de Moncton. Le centre comprend deux simulateurs TrackMan 4 qui permet de disputer des rondes virtuelles sur pas moins de 30 terrains, une aire de pratique pour six personnes, un vert de pratique, un gymnase et un service de mesurage de bâtons.

«Nous croyons, du moins nous l’espérons, voir un réel impact d’ici deux ans. Par impact, je veux dire voir plus de nos golfeurs dans des universités américaines. Et nous espérons aussi parvenir à ce que nos golfeurs soient plus compétitifs sur la scène nationale», révèle Louis Melanson.