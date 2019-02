Deux paires de jumeaux acadiens en gymnastique aux Jeux du Canada!

Antoine et Thomas Gautreau en compagnie de Benjamin et de Patrick Talbot. - Gracieuseté

L’avenir de la gymnastique artistique masculine au Nouveau-Brunswick, on peut vraiment dire que c’est une affaire de famille!

Deux paires de jumeaux acadiens représentent la province aux Jeux du Canada à Red Deer et ce n’est qu’un début pour les frères Gautreau et Talbot.

Les quatre athlètes ont bien l’intention de faire parler d’eux sur la scène nationale au cours des prochaines années.

Les frangins se connaissent bien puisqu’ils évoluent tous les quatre au sein du club de gymnastique Fundy à Saint-Jean.

Antoine Gautreau dit s’éclater depuis son arrivée à Red Deer.

«J’avais des buts personnels que je voulais atteindre, et comme équipe, on voulait aller chercher la médaille de bronze», raconte l’athlète âgé de 17 ans.

«On n’a malheureusement pas réussi (l’équipe du Nouveau-Brunswick a terminé en sixième position), mais il me reste la compétition individuelle mercredi.»

L’élève de 10e année à l’école Samuel-de-Champlain est plus vieux que son frère Thomas de six minutes.

«On a commencé la gymnastique ensemble et on a franchi tous les niveaux en même temps. C’est un sport qu’on adore. C’est surtout le plaisir de faire des choses que peu de gens peuvent faire.»

Thomas est du même avis.

«C’est un gros avantage d’avoir mon frère avec moi parce qu’on se pousse continuellement tous les deux. Je voudrais atteindre un jour l’équipe du Canada. Pour y arriver, je dois augmenter le niveau de difficulté de mes routines et prendre plus d’expérience.»

Les jumeaux Talbot vivent aussi une expérience unique en Alberta cette semaine.

«Je suis très chanceux d’avoir mon frère avec moi. On s’entraîne et on compétitionne ensemble. On vise tous les deux une place parmi les 15 meilleurs», raconte Patrick.

L’aîné a un peu plus d’expérience que son frère, lui qui a terminé au quatrième rang (au cheval d’arçon) lors d’une coupe internationale junior, à Berlin, en avril 2018.

«On aimerait participer à d’autres compétitions internationales au cours des prochaines années avec l’équipe canadienne. Pour y arriver, on devra faire encore plus d’entraînement et acquérir plus d’expérience», avance l’athlète âgé de 15 ans.

Son jumeau Benjamin en est à une première présence sur la scène canadienne.

«J’aime tout ce que je vis présentement parce que c’est quelque chose de tellement nouveau pour moi. Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je n’ai jamais participé à une compétition qui regroupait autant de sports et d’athlètes», lance-t-il avec enthousiasme.

«La compétition est tellement élevée. Il y a tellement de bons gymnastes ici», affirme celui qui a déjà surpassé son meilleur résultat personnel plus tôt cette semaine.

Deux noms, mais surtout quatre athlètes à surveiller au cours des prochaines années.