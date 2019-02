Jeux du Canada: L’équipe de basket en fauteuil roulant en ronde des médailles

Grâce à sa victoire de 52 à 41 contre le Manitoba, mardi matin, l’équipe de basketball en fauteuil roulant du Nouveau-Brunswick s’est assurée d’une participation à la ronde des médailles aux Jeux d’hiver du Canada à Red Deer.

Le Nouveau-Brunswick, qui a entamé le tournoi en s’inclinant 46 à 39 devant le Québec, a ensuite rebondi avec un gain de 56 à 40 face à la Saskatchewan, puis avec ce triomphe devant le Manitoba.

Une victoire qui a pour effet d’augmenter la confiance de cette jeune formation dont la moyenne d’âge est à peine de 20 ans.

En fait, le Nouveau-Brunswick n’était pas encore totalement assuré de sa place dans le carré d’as au moment d’écrire ces lignes puisque la Saskatchewan conservait le mince espoir de s’y faufiler. Pour ce faire, elle devait toutefois vaincre en soirée la puissante machine du Québec par une marge de 27 points. Un défi aussi bien dire impossible.

Danielle Duplessis, qui a connu beaucoup de succès dans la dernière année avec ses titres de joueuse féminine de l’année, recrue de l’année et membre de la première équipe d’étoiles dans l’Association de basketball en fauteuil roulant des Maritimes, confirme que l’ambiance est excellente.

«La confiance est là, dit-elle. Il y a beaucoup de talent et de fierté dans cette équipe. Nous avons des joueurs et des joueuses qui apportent une grande diversité. Ça nous permet donc de jouer différents styles de jeu, tout dépendant de la situation. Comme les autres équipes ne savent jamais ce que nous allons faire, ça rend le tout difficile pour elles.»

Le jeune femme de Fredericton, qui est un exemple de positivisme, indique qu’elle savait avant même le tournoi que l’équipe serait assez compétitive pour aspirer à la ronde des médailles.

«Je le savais même si l’équipe a terminé au huitième rang au Championnat canadien l’an dernier, révèle-t-elle en riant. Les autres équipes ne savaient pas que nous serions aussi compétitifs, mais nous, les joueurs, nous le savions.»

«Même que si nous avions affronté le Québec après la Saskatchewan et le Manitoba, je suis convaincue que le pointage aurait été encore plus serré. Contre le Québec, nous avons juste mal géré notre temps de possession du ballon», mentionne Danielle Duplessis, qui se promettait d’aller voir l’équipe masculine de hockey contre Terre-Neuve-et-Labrador en soirée.

Austin MacLellan et Brandon Gillis, tous deux âgés de 17 ans et auteurs respectivement de 20 et 19 points, ont mené l’attaque du Nouveau-Brunswick contre le Manitoba. Alexandre Hayward (8), Logan Aalders (3) et Danielle Duplessis (2) ont complété la marque.

À noter que les demi-finales seront présentées mercredi. Les matchs pour la médaille d’or et la médaille de bronze prendront pour leur part l’affiche jeudi soir.