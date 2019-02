Jeux du Canada: un premier boxeur du N.-B. médaillé d’or depuis 2007?

Isaiah Haya pourrait devenir mercredi soir le premier boxeur néo-brunswickois à se couvrir d’or aux Jeux d’hiver du Canada depuis Dominic Babineau en 2007 à Whitehorse.

Le pugiliste de Saint-Jean, qui n’est âgé que de 17 ans, affrontera l’Ontarien Tiago Balteiro dans la finale des 81 kg.

Haya, qui fait partie du club East Coast Boxing & Performance de Rothesay, a obtenu son laissez-passer en prenant d’abord la mesure de Quinn Neald, de la Saskatchewan, par arrêt de l’arbitre au troisième assaut, dimanche soir.

Il a ensuite eu raison, lundi, du Britanno-Colombien Brayden Markin-Hellekson au compte de 5 à 0 sur la carte des juges.

«C’était mon objectif avant même d’arriver à Red Deer de me battre pour la médaille d’or», affirme le sympathique athlète de 6 pieds 1 pouce.

«Je suis très confiant après mes deux victoires. J’ai vu mon adversaire (Balteiro) combattre et c’est clair qu’il a plus d’expérience que moi. C’est un bon boxeur. Par contre, je sais ce que j’ai à faire. Je suis un boxeur de puissance et je sais également prendre des coups», confie Haya.

Haya se dit par ailleurs très heureux que son entraîneur Chris Peters soit là avec lui.

«C’est quelque chose de très positif, dit-il. Chris, c’est un modèle pour moi. Il m’inspire beaucoup.»

Outre Dominic Babineau, Mark Adams, deux fois Fran Maltais, Tom Young, Mark Kelly, Daniel Goguen, André Bourgeois et Fred Corrigan ont déjà raflé l’or pour le Nouveau-Brunswick en boxe aux Jeux du Canada.