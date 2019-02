Les Aigles Bleus sont encore loin de la coupe aux lèvres

L’heure est déjà au bilan pour l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Alors que les séries n’ont même pas encore débuté dans le midget AAA et dans le junior majeur, les joueur du Bleu et Or rangent leurs patins et leur équipement pour la dernière fois cette saison. Malgré tout, l’optimisme est de mise pour l’avenir, estime Judes Vallée

Les progrès réalisés par rapport à la campagne 2017-2018 sont encourageants.

L’an dernier, l’équipe n’avait pu faire mieux qu’un faible rendement de 3-24-3 (9 points).

Douze mois plus tard, l’équipe vient d’offrir à ses partisans une saison de 14-12-4 (32 points).

Le jour et la nuit.

Sauf que la métamorphose est loin d’être complète.

Le Bleu et Or a encore des brèches à combler s’il veut atteindre son objectif en 2019-2020: participer au championnat canadien de hockey universitaire.

«Je considère qu’après avoir terminé dernier au Canada la saison précédente, le fait de se battre pour la troisième position jusqu’au dernier match de la saison, c’est un grand pas en avant», avance le pilote de l’U de M.

«On a seulement une défaite de plus que (les Huskies) St. Mary’s et ils terminent quatrièmes au Canada. Ça veut dire qu’on a beaucoup progressé», ajoute-t-il.

«Il faut être satisfait de ce qu’on a accompli comme exploit. Mais c’est certain qu’on aurait aimé faire mieux en séries.»

L’U de M s’est fait balayer en deux rencontres face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard en quart de finale du SUA.

Selon lui, la suspension (de trois parties) à Maxime St-Cyr et la commotion cérébrale à Marc-Anthony Therrien ont changé les données en fin de saison.

«Ces événements ont déséquilibré notre alignement et cet alignement manquait déjà de profondeur. En série, on aurait pu gagner le premier match avec un peu de chance, alors que dans le deuxième, tout s’est joué en trois minutes (les Panthers ont marqué trois buts sans riposte en première période dans une victoire de 4 à 0).»

Judes Vallée pense que son équipe doit maintenant apprendre à gagner.

«Je regarde mon groupe et je n’ai pas un seul gars qui a gagné une série au niveau universitaire. On sait maintenant à quoi ça ressemble, les séries, et il faudra se préparer en fonction de ça.»

Et comme il y aura trois équipes du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) qui vont participer au championnat canadien l’an prochain (le tournoi aura lieu au domicile des Axemen de l’Université Acadia), l’objectif est très clair, affirme Vallée.

«Il faut viser ça. Je pense que c’est accessible. Mais tout va dépendre de notre recrutement. C’est le nerf de la guerre au hockey universitaire», affirme-t-il.

«On veut ajouter deux, peut-être même trois défenseurs d’expérience. Il nous manque du punch en attaque et on doit se grossir un peu. Cette saison, on était la plus petite équipe au Canada. On a du pain sur la planche.»

Le recrutement en vue de la prochaine saison est déjà bien entamé, avec les signatures du défenseur Wilson Forest (Screaming Eagles du Cap-Breton) et de l’attaquant Samuel Guilbault (Collège français de Longueuil), un ancien des Cataractes de Shawinigan.