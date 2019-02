Saint-Jacques veut enlever tout espoir à Saint-Basile

Les Ambassadeurs de Saint-Jacques se présenteront au Centre Jean-Daigle d’Edmundston avec la ferme intention d’en terminer immédiatement avec les coriaces As de Saint-Basile, ce groupe de jeunots qui profitent de chacune de leur présence sur la patinoire pour gagner de l’expérience.

Les Ambassadeurs, qui ont pris les devants 3-1 dans la série grâce à des gains de 3 à 1 et 5 à 1 pendant le week-end, veulent surtout éviter de permettre aux As de croire que c’est encore possible.

«C’est évident que nous voulons en terminer mercredi, affirme Mathieu Loisel. C’est une équipe que tu ne dois surtout pas prendre à la légère. Ce sont des jeunes qui sont coriaces. Ils ne lâchent jamais. Tu vois qu’ils sont bien coachés et qu’ils suivent le plan de match à la lettre.»

«Nous savions que les As ont une meilleure équipe que ce dont le classement démontre, soutient pour sa part Sylvain Dubé. Ils ont un jeune club qui a bien progressé pendant la saison et nous devrons jouer du gros hockey mercredi soir pour mettre fin à la série.»

Quel sera le mot d’ordre pour les battre mercredi?

«Être discipliné», rétorque aussitôt Dubé.

Son coéquipier Loisel confirme le tout plus en détail.

«Ce n’est pas compliqué, le mot d’ordre est discipline. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des punitions stupides qui risqueraient de nous faire mal. Nous avons assez d’expérience dans ce vestiaire pour savoir quoi faire. D’autant plus qu’à 5 contre 5, nous sommes une équipe très difficile à battre», souligne Loisel.

Du côté des As, n’en déplaise aux Ambassadeurs, on y croit encore.

«Une série n’est jamais terminée tant qu’elle n’est pas terminée, soutient Nick Jessome. Dans le passé, les As ont déjà réussi à surmonter des déficits de 3-0 pour finalement l’emporter. À 3-1, c’est sûr que ça ne sera pas facile pour nous, mais c’est faisable.»

«Le plus important sera de jouer intense de 60 minutes. Nous avons semblé relâcher la pression pendant quelques minutes lors de nos deux dernières parties. Ç’a changé le momentum. Il faudra aussi trouver une façon de marquer des buts, surtout en avantage numérique. Il faut lancer au filet et mettre du trafic devant leur gardien. De plus, il sera important de sortir la rondelle de notre zone. Il faut garder notre jeu simple», ajoute Jessome.

Si un sixième duel s’avère nécessaire dans la série B, elle aura lieu samedi à Saint-Basile.

En bref… Dans la série A, les Panthères du Haut-Madawaska auront l’occasion d’éliminer les Prédateurs du Témiscouata vendredi soir. Les Panthères dominent 3-1… C’est aussi le cas dans la série D, où les Castors de Saint-Quentin sont en avance 3-1 contre le Dynamo de Kedgwick. Les deux équipes s’affrontent vendredi à Saint-Quentin… Rappelons que le Thunder de Perth-Andover a déjà atteint la ronde des demi-finales, lui qui a éliminé en quatre matchs consécutifs les Draveurs du Bas-Madawaska dans la série C…