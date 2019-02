Un tir parfait met fin à la saison des Aigles Bleues

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton n’ont accordé qu’un seul but aux Huskies de l’Université St. Mary’s, mardi soir à Halifax. Malheureusement, c’est le but qui a mis un terme à leur saison 2018-2019.

Un tir dans la lucarne de Miranda Hatt à mi-chemin en troisième période a permis aux Néo-Écossaises de signer une victoire de 1 à 0 sur le Bleu et Or.

Les Huskies remportent du même coup la série quart de finale 2-1 et passent au tour suivant.

Pour l’équipe de Marc-André Côté, c’est la fin du voyage.

Rebecca Clarke n’a fait face qu’à 11 tirs au but (dont seulement deux en troisième période) pour mériter le jeu blanc.

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef des Aigles Bleues affirme que ses filles n’ont pas à rougir de leur performance.

«Elles ont tout laissé sur la glace, il n’y a aucun doute là-dessus. Je suis fier de la façon dont elles se sont battues. Toutes les filles ont montré à tout le monde qu’elles sont des battantes. Ce n’était pas un défi facile qu’on avait devant nous», fait-il remarquer.

«On a frappé deux poteaux en deuxième (dont un tir de Katryne Villeneuve sur la barre horizontale), ce qui aurait pu changer l’allure du match. C’est une partie qui aurait pu virer d’un bord comme de l’autre», ajoute Marc-André Côté.

«Ça a pris un tir pratiquement parfait pour battre (Audrey) Berthiaume. Ce fut l’histoire du match. Un seul tir.»

Le pilote était visiblement déçu de quitter Halifax avec une défaite aussi difficile à avaler.

«On vit surtout de la déception présentement. On se questionne toujours sur ce qu’on aurait pu faire de mieux comme entraîneur. Mais on ne peut pas tout contrôler. Je suis très content de la façon dont les filles ont répondu.»

L’attaquante Katryne Villeneuve semblait complètement abattue après la rencontre, la dernière de sa carrière au niveau universitaire.

«On a travaillé fort, mais ça ne voulait juste pas rentrer. C’est un lancer qui a fait la différence. C’est un peu l’histoire de la série», racontait la Franco-Ontarienne.

«Lors des deux dernières parties, je pense vraiment que c’était les deux premières fois de la saison que tout le monde était vraiment là. On était toutes sur le même bateau et on allait dans la même direction.»

Katryne Villeneuve dit quitter le nid avec le sentiment du devoir accompli.

«Je pense avoir donné tout ce que je pouvais à l’équipe pendant mes cinq années ici. J’espère que j’ai laissé ma marque sur le programme.»

La capitaine Cassandra Labrie termine aussi son séjour à l’U de M.

«Je n’y croyais pas quand la sirène a sonné à la fin du match. Je cherchais encore des secondes à jouer», souligne-t-elle.

«Je ne voulais pas finir comme ça. Cinq ans, ça passe très vite. Je serais prêt à tout recommencer. Les filles ont tout donné. Elles peuvent sortir d’ici la tête haute», affirme l’arrière du Bleu et Or.

«Je vais garder de très beaux souvenirs des Aigles Bleues, comme mon voyage au championnat national à Calgary à ma première année. Ce sont des expériences que je n’oublierai jamais.»