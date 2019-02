EXCLUSIF – Une «annonce historique» qui mettra Dieppe sur la carte du soccer

Soccer Dieppe vivra un moment historique jeudi soir au Sportsdome de Moncton.

L’organisme a convoqué les médias pour ce qu’on qualifie d’«annonce majeure» pour le développement du ballon rond en Acadie.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre mercredi, on annoncera qu’un premier joueur acadien a signé une entente avec une formation professionnelle, une équipe qui évolue dans la Première ligue canadienne.

On fera aussi l’annonce d’un partenariat entre Soccer Dieppe et les Wanderers de Halifax, une des sept équipes qui composeront ce nouveau circuit professionnel, qui lancera ses activités le 27 avril 2019.

Joint en soirée, le président de Soccer Dieppe, Taha Maarous, parlait d’un événement qui marquera l’histoire et qui pourrait être un premier pas vers une équipe professionnelle dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Cette annonce va marquer l’histoire du soccer à Dieppe, mais aussi de tout le Nouveau-Brunswick. On n’a jamais pensé qu’à un moment donné, on aurait des jeunes qui auraient l’option de jouer au soccer professionnel», raconte-t-il.

«C’est un premier pas vers le professionnalisme pour le produit dieppois, une nouvelle qui fera rêver nos jeunes athlètes.»

Le directeur n’a cependant pas voulu dévoiler l’identité du joueur, qui deviendra le premier depuis Jamie Pollock (dans les années 1990) à atteindre le niveau professionnel.

«C’est une belle récompense pour tous les efforts que Soccer Dieppe a mis pour promouvoir le développement du sport et des athlètes depuis 2014. Les jeunes vont réaliser qu’ils peuvent réaliser leurs rêves s’ils mettent les efforts nécessaires», indique Taha Maarous.

«Je pense que l’annonce que l’on va faire viendra leur donner une belle motivation pour atteindre le plus haut niveau. Ils vont voir que le soccer ici peut mener au niveau professionnel, comme c’est le cas du hockey junior majeur», ajoute-t-il.

«On ne veut plus que le soccer finisse à 17 ans pour nos jeunes, ou pour les plus chanceux, à leur cinquième année universitaire. On aimerait voir un jour notre produit, nos jeunes, à la télévision en train d’évoluer pour une équipe professionnelle.»

L’annonce du partenariat vise à créer un bassin de partisans au Nouveau-Brunswick envers la seule équipe de l’Atlantique dans ce nouveau circuit.

On parle d’un pont entre Soccer Dieppe et les Wanderers de Halifax, qui permettrait aux jeunes d’ici d’assister aux parties de la formation néo-écossaise, d’avoir un contact privilégié avec les joueurs et leur permettent de rêver.

On estime que cette annonce aura aussi des retombées au niveau local.

«Cette annonce va remettre l’accent sur les besoins immédiats d’infrastructures chez nous à Dieppe. Il y a présentement une limite à notre belle progression parce que nous n’avons pas accès à une surface synthétique pour pouvoir prolonger notre saison de soccer», poursuit le directeur de l’organisme.

«Cette annonce historique va mettre Dieppe sur la carte parce que ce sera le premier de ses citoyens à signer un contrat professionnel au soccer», mentionne également le grand patron de Soccer Dieppe.

L’organisme compte présentement plus de 700 athlètes, dans toutes les catégories d’âges, autant chez les garçons que les filles.

«Notre mission n’est pas seulement de gérer des ligues et des équipes, mais aussi de promouvoir le sport et offrir à nos jeunes la chance de rêver. Pourquoi on n’aurait pas un jour un Cristiano Ronaldo qui sortirait de Dieppe?»

En plus des Wanderers, la Première ligue canadienne sera aussi composée du Pacific FC (Victoria), Cavalry FC (Calgary), du FC Edmonton, du Valour FC (Winnipeg), du Forge FC (Hamilton) et du York 9 FC.