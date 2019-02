Jeux du Canada: les hockeyeurs ne jouent pas à la hauteur des attentes

Le capitaine David Doucet n’a pas été jusqu’à dire que l’équipe masculine de hockey avait failli à la tâche, mais il croit néanmoins que lui et ses coéquipiers ont démontré un brin trop de respect à l’endroit de leurs adversaires en début de tournoi. Heureusement, tout n’est pas perdu puisqu’à la suite de leur victoire de 6 à 3 contre Terre-Neuve-et-Labrador, mardi, le Nouveau-Brunswick pourrait malgré tout se faufiler dans la ronde des médailles si elle devait parvenir à vaincre l’Alberta mercredi soir au Centrium.

C’est bien entendu plus facile à dire qu’à faire, surtout de la part d’un club qui, en ronde préliminaire, a encaissé des revers de 5 à 2 contre le Québec, 10 à 4 face à l’Ontario puis 4 à 2 devant la Nouvelle-Écosse.

«C’est sûr que nous sommes un peu déçus de notre début de tournoi. Nous avons pourtant travaillé fort et nous n’avons jamais abandonné dans chacun de ces matchs. Le problème c’est que nous avons peut-être un peu trop respecté ces équipes», mentionne le hockeyeur de Baie-Sainte-Anne.

«Il faut dire aussi que nous étions nerveux de nous retrouver dans cette poule qui regroupait de très bonnes équipes. Je suis convaincu que si nous pouvions affronter le Québec aujourd’hui les choses pourraient être différentes. Contrairement au Québec et à l’Ontario, dont les joueurs jouent tous dans la même ligue, nous, au Nouveau-Brunswick, nous avons des gars qui jouent dans le midget AAA, mais aussi plein d’autres joueurs qui évoluent ailleurs dans des écoles privées, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Ça fait en sorte que les joueurs se connaissent un peu moins», analyse Doucet.

«Mais plus le tournoi avance et plus nous gagnons en confiance. Nous croyons sincèrement que nous pouvons causer une surprise contre l’Alberta. C’est sûr qu’ils ont de très bons joueurs avec les Dylan Guenther, Sean Tschigerl et Matt Savoie. Mais si nous nous présentons avec l’idée de travailler fort, de les frapper, de bloquer des tirs et de faire attention aux petits détails, nous pouvons les battre», affirme-t-il.

«En tout cas, les entraîneurs n’auront pas grand-chose à dire pour nous motiver avant le match. Nous avons vu quelques minutes de leur partie contre la Colombie-Britannique et non avons pu voir qu’ils étaient rapides en transition. Nous sommes prêts. Il va y avoir beaucoup d’ambiance dans l’aréna puisque nous affrontons l’équipe locale. Nous y croyons», soutient David Doucet.

Peter Reynolds est le meilleur pointeur de la formation néo-brunswickoise jusqu’ici avec une récolte de trois buts et trois passes pour six points en quatre matchs. Il est suivi de Cole Huckins (3-2=5) et David Doucet (2-2=4).