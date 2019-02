Les cinq moments marquants du match Blue Jackets-Canadien

Voici les cinq moments marquants de la rencontre entre les Blue Jackets de Columbus et le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell.

Et de 20 pour Domi

Le Canadien a ouvert la marque après seulement 1:21 de jeu, alors que Max Domi a atteint le plateau des 20 buts pour une première fois en carrière dans la LNH. Carey Price a frustré David Savard à bout portant, ce qui a permis au Canadien de contre-attaquer à deux contre un. Domi a tenté de rejoindre Jonathan Drouin, mais sa passe a été bloquée par Eric Robinson. La rondelle est toutefois revenue vers Domi, qui en a profité pour battre le gardien Sergei Bobrovsky, qui s’était compromis sur la passe.

Byron souligne son retour au jeu

De retour au jeu après avoir raté six parties en raison d’une blessure à l’avant-bras gauche, Paul Byron a célébré en doublant l’avance du Canadien avec 2:48 à faire au premier vingt. Jesperi Kotkaniemi a raté la cible sur un tir des poignets, mais la rondelle a rebondi derrière le filet et est revenue devant de l’autre côté. Byron passait par là et il a rapidement dégainé avant que Sergei Bobrovsky eut complété son déplacement.

Price se venge contre Anderson

Déjà auteur du premier but des Blue Jackets, Josh Anderson a obtenu une occasion en or de créer l’égalité, quand il s’est échappé en infériorité numérique avec 5:30 à faire au deuxième vingt. Anderson y est allé d’une feinte vers sa gauche, mais Carey Price a bien suivi la manoeuvre et a stoppé le tir du revers de l’attaquant des Blue Jackets. La rondelle est restée pendant quelques instants dans la zone du gardien derrière Price, mais c’est un joueur du Canadien qui a été le premier à la rejoindre.

Anderson et Foligno unissent leurs efforts

Après avoir aidé les Blue Jackets à couper de moitié l’avance du Canadien en deuxième période, Josh Anderson est revenu hanter la troupe de Claude Julien, cette fois en récoltant une aide sur le but égalisateur de Nick Foligno au milieu du troisième vingt. Boone Jenner a créé une poussée à deux contre un en effectuant une passe à Anderson. Du flanc droit, Anderson a décoché un tir d’une quinzaine de pieds que Carey Price a stoppé, sans pouvoir immobiliser la rondelle. Celle-ci s’est retrouvée tout juste à ses côtés et Foligno est parvenue à la glisser derrière Price tout juste avant l’intervention de Jonathan Drouin.

Tatar profite d’une passe superbe de Jamie, oups, Jordie Benn

Pendant quelques instants, Jordie Benn a campé le rôle de son frère Jamie, au grand désarroi de Seth Jones, de Sergei Bobrovsky et des Blue Jackets de Columbus. Après avoir accepté une courte passe de la part de Jesperi Kotkaniemi, le défenseur du Canadien a patiné vers le coin droit de la zone adverse. Faisant preuve de patience et de précision, Benn a repéré Tomas Tatar, qui s’était blotti derrière Jones, à la droite de Bobrovsky. Ni Jones, ni Bobrovsky n’ont eu le temps de réagir à la passe parfaite de Benn et Tatar n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière le gardien des Blue Jackets pour rompre l’égalité de 2-2 pour de bon.