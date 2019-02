Un tout premier programme sports-études pour les jeunes golfeurs au N.-B.

«On veut leur permettre de vivre leur rêve en Acadie, dans un milieu francophone. On veut que nos jeunes puissent avoir la même chance que les autres jeunes athlètes ailleurs au Canada.»

C’est en ces termes qu’Adrien Lemay a justifié la mise sur pied du tout premier programme sports-études consacré au golf au Canada atlantique.

Grâce à un partenariat avec l’Académie de golf Louis Melanson et les différents districts scolaires du Grand Moncton, l’Académie sports-arts-études de l’Atlantique permet à 27 jeunes âgés de 13 à 17 ans de pratiquer leur sport favori, sans pour autant négliger leurs études.

Pour le directeur général, le partenariat avec Louis Melanson était tout à fait naturel.

«Louis Melanson est le meilleur entraîneur en Atlantique, et comme c’est aussi un ancien Aigle Bleu, je le connaissais déjà un peu. Je savais qu’il caressait aussi le rêve de mettre sur pied un programme de sports-études. Je me suis dit que si deux gars passionnés s’associent, il y a sûrement des bonnes choses qui vont en sortir», raconte l’ancien gardien de but du Bleu et Or.

Le programme est déjà populaire et on prévoit accueillir une cinquantaine de jeunes dès l’an prochain.

«On veut faire attention pour ne pas grossir trop vite. On veut que chaque nouveau sport qu’on ajoute soit un programme solide. On veut également aller chercher les meilleurs entraîneurs dans chaque discipline», indique le grand patron de l’académie, qui comprend également un programme de hockey.

«Le but est d’aider les jeunes à développer leur passion, mais aussi de les garder au Nouveau-Brunswick. Plusieurs sont obligés de partir tôt de la maison et ce n’est pas évident pour eux ni pour leurs parents.»

Selon lui, le programme sera aussi bénéfique au plan financier pour les jeunes et leurs familles.

«Plusieurs vont pouvoir utiliser le golf pour payer le coût de leurs études et décrocher des bourses intéressantes, que ce soit dans les universités canadiennes ou dans les collèges américains. Dans le cas des institutions américaines, on parle de sommes proches de 50 000$ par année.»

Louis Melanson se dit comblé de participer à ce projet unique dans les Maritimes.

«Ça permet de libérer les jeunes le soir pour leurs devoirs ou leur travail. Ça permet aussi aux parents de souffler un peu le soir et les fins de semaine (les sessions ont lieu entre 8h et 10h)», mentionne celui qui est aussi gérant du Club de Fox Creek, à Dieppe.

Outre les leçons de golf, les jeunes qui participent au programme ont aussi droit à des sessions de nutrition, de conditionnement physique et des séances avec la Dre Monique Savoie, une psychologue sportive bien connue dans la région.

«Ça fait plusieurs années qu’on voulait accueillir un programme sport-étude. Adrien et son groupe ont mis quelque chose sur pied qui est fantastique. On dessert les écoles francophones de la région. On a même quelques jeunes du district scolaire anglophone qui ont voulu se joindre au groupe», mentionne Louis Melanson.

Les jeunes de 8e année ont droit à deux sessions matinales par semaine, alors que les jeunes de la 9e à la 12e année fréquentent l’académie quatre fois chaque semaine.

«Ça me permet de passer plus de temps avec eux autres. Avec huit heures de plus par semaine, les jeunes de niveau secondaire ont plus de chances de devenir des meilleurs athlètes. Ils vont aussi apprendre des notions qui vont leur servir dans la vie de tous les jours», estime l’entraîneur.

«Une expérience unique, que très peu de jeunes ont la chance de connaître»

Les jeunes du programme sports-études de golf ne se font pas tordre un bras pour sortir leurs bâtons quatre fois de plus par semaine.

Il fallait voir les sourires sur les visages des jeunes athlètes pour réaliser que l’initiative correspond à un besoin réel.

Miguel Babineau est l’un des participants.

«Il faut mettre beaucoup d’efforts pour s’améliorer au golf. Ça va me permettre d’améliorer ma distance, ma précision et à mieux gérer mon stress», raconte le gaucher âgé de 13 ans.

«On apprend des techniques qui nous aident à relaxer et à visualiser un coup avant de l’exécuter», ajoute-t-il.

Zachary Grenier, aussi de Dieppe, mentionne que les conseils des entraîneurs lui ont permis de corriger certaines lacunes dans son jeu, et ce, même si la saison estivale de golf semble encore bien lointaine.

«Je vois que je m’améliore chaque jour. Ça m’a notamment permis d’éliminer mon crochet (slice). C’est beaucoup de travail, mais j’adore ça. Ça ne m’est jamais arrivé de me lever un matin et de ne pas avoir envie de jouer au golf», raconte celui qui suit les prouesses de Jordan Spieth et Phil Mickelson.

«Le golf, c’est différent chaque jour. On ne sait jamais à quoi s’attendre. Avec le programme, on va vivre une expérience unique, que très peu de jeunes ont la chance de connaître. C’est pas mal spécial.»

Le jeune homme âgé de 13 ans a non seulement amélioré la trajectoire de ses coups, mais il a étiré la moyenne de ses coups de départ à plus de 230 verges depuis quelques semaines.

Audrey Melanson, la fille de Louis, fait également partie du groupe.

«J’ai commencé à jouer quand j’étais plus jeune, mais j’ai vraiment commencé à aimer ça seulement cette année», indique l’athlète de Moncton.

«J’adore le golf, mais aussi l’aspect social du sport. On rencontre plein de gens et j’adore être dehors pendant l’été», ajoute-t-elle.

«Le programme va m’encourager à jouer plus souvent cet été. C’est rare qu’on puisse avoir la chance de jouer pendant l’hiver. Ça me permet de travailler sur tous les aspects de mon jeu en même temps.»

Celle qui admire la golfeuse canadienne Brooke Henderson affirme que le programme lui permettra de bien se préparer pour les tournois qui auront lieu tout au long de l’été un peu partout en Atlantique.

«Ça fait juste deux semaines que je participe au programme et je vois déjà une grosse amélioration», lance-t-elle fièrement.