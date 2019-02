Baie-Sainte-Anne contre Néguac… en attendant le choc contre Tracadie

Maintenant que la saison régulière est terminée, la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur passe aux choses sérieuses avec le début des séries éliminatoires. Le tout débute par une confrontation 3 de 5 entre les Ice Dogs de Néguac (1-21-1, 3 pts) et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (8-14-1, 17 pts) afin de déterminer qui héritera de la quatrième et dernière place du carré d’as.

Les deux formations étaient en action jeudi soir au Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto. Ça se poursuit vendredi soir au Sportplex de Néguac et une troisième partie sera présentée samedi à l’aréna Adé-Thériault de Baie-Sainte-Anne.

En saison régulière, les Navigateurs ont remporté quatre de leurs cinq duels contre les Ice Dogs. Pour ces derniers, il est clair qu’ils devront avoir à l’oeil les meilleurs éléments de Baie-Sainte-Anne, à commencer par Brandon Paul, Tristan Joseph, David Brewer et Brett Young.

Les représentants de Néguac peuvent toutefois compter sur le meilleur buteur du circuit en Bryce Silliker. Avec ses 33 filets, Silliker a battu l’ancienne marque de 32 buts qui appartenait depuis la saison 2016-2017 à Rémi Doucet, des défunts Rameurs de la baie des Chaleurs. Outre Silliker, Jeff Wilson et Jorden Drillen sont des joueurs à surveiller dans le camp des Ice Dogs.

Le gagnant de cette série affrontera les Alpines de Tracadie (23-1-0, 46 pts) dans l’une des deux demi-finales. L’autre opposera les Acadiens de Caraquet (10-12-2, 22 pts) aux Marchands de Shippagan (17-5-2, 36 pts).

Mentionnons par ailleurs que Martin McGraw a remporté le championnat des pointeurs, aidé il faut bien le dire par sa performance de 11 points face aux Ice Dogs dans le dernier droit de la campagne. Le vétéran des Alpines a totalisé 62 points (25-37), ce qui se veut aussi un nouveau record. Comme c’était le cas pour le nombre de buts, l’ancienne marque était la propriété de Rémi Doucet avec 56 points, toujours en 2016-2017.

L’ex-champion pointeur Yan Rail, des Acadiens, a pris le deuxième rang avec 55 points (19-36), un point devant Yannick Devost, des Alpines (22-32).

Chez les défenseurs, Kevin Landry, des Alpines, a dominé avec 49 points (16-33). Les frères Bezeau, Billy et Tommy, des Marchands, ont suivi avec une fiche identique de 10 buts et 23 passes pour 33 points chacun.

Du côté des gardiens, Charles Austin, des Alpines, a remporté 18 matchs contre un seul revers, tout en présente une moyenne de buts alloués de 2,62. Il a aussi réalisé deux jeux blancs. Le duo composé de Jean-Sébastien Robichaud et Guillaume Chiasson, des Marchands, n’a pas mal fait non plus. Robichaud (9v, 2d) et Chiasson (7v, 5d) ont respectivement maintenu des moyennes de buts alloués de 2,94 et 2,87. Ils ont aussi réussi un blanchissage chacun.