Décès d’une ancienne gloire des Aigles Bleus

La grande famille des Aigles Bleus est en deuil avec l’annonce du décès de l’une des premières vedettes de son programme de soccer, Helder Duarte. Il avait ses débuts en tant que gardien de but à l’Université de Moncton en 1984, étant au passage élu recrue masculine de l’année du programme sportif. Il a aussi été l’entraîneur des Aigles Bleus (l’équipe masculine de soccer) en 1988-1989.

Helder Duarte est décédé subitement chez lui cette nuit dans son sommeil. Il était l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval et directeur technique de l’Association régionale de Soccer de Québec. Il a reçu le titre d’entraîneur de l’année U Sports à deux reprises, en 2002 et en 2015.