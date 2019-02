Jeux du Canada – Isaiah Haya: le boxeur médaillé d’or qui s’est sorti du pétrin

Mais qui est ce Isaiah Haya? C’est la question que pratiquement tous les amateurs de boxe du Nouveau-Brunswick se posent depuis que ce jeune colosse de 17 ans a remporté la médaille d’or chez les 81 kilos, mercredi soir, à Red Deer. Il est ainsi devenu le premier pugiliste depuis Dominic Babineau, en 2007 aux Jeux de Whitehorse, à réaliser l’exploit.

Le jeune Haya, qui est loin d’être le plus bavard, a révélé au relationniste d’Équipe Nouveau-Brunswick, Bruce MacFarlane, à quel point il était fier après sa victoire devant l’Ontarien Tiago Balteiro.

«Ç’a été tout un combat. Une vraie guerre», a-t-il déclaré.

«Je suis vraiment très content de la façon que les choses ont été. J’ai aussi beaucoup aimé le support des Néo-Brunswickois dans les gradins. Ils m’ont donné de l’énergie», a-t-il ajouté.

Il a remporté le match par décision majoritaire des juges au compte de 4-1. Les juges de la Saskatchewan (30-27), de la Colombie-Britannique (29-28), de la Nouvelle-Écosse (30-27) et du Manitoba (29-28) l’ont tous déclaré vainqueur. Seul le juge de l’Alberta (29-28) a donné l’avantage à l’Ontarien.

Jeudi, en fin d’après-midi, une entrevue avec son entraîneur Chris Peters, nous a permis d’en apprendre davantage sur le jeune phénomène de Quispamsis.

«La présente semaine était bien plus qu’une bataille dans le ring pour Isaiah», confie d’entrée de jeu Chris Peters.

«Ce jeune homme est arrivé dans notre club de boxe il y a un peu plus d’un an en compagnie de sa mère. Elle en avait même peur à l’époque. Isaiah s’était mis dans le pétrin avec des enfants d’une autre ville et la situation avait rapidement dégénéré», raconte Peters.

Il insiste toutefois pour dire que son jeune protégé est loin d’être un voyou. Bien au contraire. Mais selon lui, il possède une personnalité particulière et il lui a fallu un certain temps avant de l’apprivoiser.

«C’est un gentil garçon avec de bonnes manières, dit-il. Ce qui ressort le plus de lui c’est qu’il te regarde toujours dans les yeux quand il te parle. Il agit ainsi avec tout le monde, que ce soit des enfants, des adultes, des amis ou des étrangers. Ça fait partie de sa personnalité.»

«Dès le moment où il a mis les gants pour la première fois et qu’il a lacé ses bottines, j’ai tout de suite vu qu’il y avait quelque chose de spécial en lui. C’était évident. Aujourd’hui, contrairement à ce qui se faisait dans le passé, les enfants ne sont plus enclins à faire le travail nécessaire pour acquérir les bonnes compétences. Isaiah, lui, a passé les deux premiers mois à ne rien faire d’autre que du shadow boxing et des exercices au sol. Tu le voyais continuellement devant le miroir en train de travailler», indique Peters.

«À un moment donné, nous avons décidé de lui apprendre à donner des coups. Rapidement, il a commencé à faire des rondes d’entraînement avec moi et c’est incroyable la force de frappe que ce gamin possédait dès le départ. Il n’avait alors que 16 ans. Et le plus impressionnant c’est qu’il n’avait peur de personne, pas même de notre professionnel (en arts martiaux mixtes) Christien Savoie. Ç’a d’ailleurs choqué Christien au début parce que pas mal tout le monde dans le gymnase était trop timide pour s’entraîner avec lui. Christien m’a dit: ‘‘Ce gamin a du feu dans les yeux’’», affirme l’entraîneur.

Tout n’était cependant pas encore au beau fixe. Selon Peters, il a fallu jouer de patience pour remettre le jeune Haya pour de bon sur le droit chemin.

«Récemment, nous avons dû lutter contre des problèmes typiques liés à l’adolescence, de même qu’à des problèmes scolaires, lance-t-il. Aujourd’hui, non seulement ça va très bien avec sa mère, mais ses résultats à l’école sont en hausse. Il fait même du bénévolat dans un programme destiné aux jeunes enfants, ainsi que dans notre nouveau programme de partenariat volontaire pour la boxe avec le Club garçons et filles de Saint-Jean.»

«Cette semaine, chaque fois qu’Isaiah ouvrait la bouche, je pouvais voir son enthousiasme et à quel point il aimait représenter sa province. Et avec cette médaille, il est clair qu’il a très bien représenté celle-ci. Il a pourtant affronté des boxeurs qui avaient beaucoup plus d’expérience que lui. Il les a tous battus avec du coeur au ventre. Il a respecté à la lettre le plan de match dans chaque combat et jamais il n’a rouspété à ce sujet», souligne-t-il.

«Isaiah est désormais un médaillé d’or des Jeux du Canada et dans son cas, the sky is the limit, estime Peters. Je savais qu’Isaiah allait connaître un bon tournoi et qu’il avait une chance d’aller chercher l’or. Mais pour être honnête, j’étais néanmoins ravi et choqué quand il a réellement gagné. Il a largement dépassé les attentes.»

Isaiah Haya (en bleu) a vaincu l’Ontarien Tiago Balteiro dans un match avec la médaille d’or à l’enjeu. – Gracieuseté: Fran Harris