Edmundston se prépare à accueillir des centaines d’aînés

Il n’y a pas que la jeunesse acadienne qui pourra vibrer au rythme des Jeux de l’Acadie.

Moins souvent sous le feu des projecteurs et d’envergure moindre que son réputé frère dont la présentation n’est plus à faire, les Jeux de l’Acadie 50+ permettront aux plus vieux de se rassembler dans le cadre d’une série d’activités réunissant plusieurs centaines de participants des quatre coins de l’Acadie.

La signature, jeudi, d’un protocole d’entente entre l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et la Ville d’Edmundston n’aura fait qu’officialiser la tenue de l’événement qui aura lieu dans 18 mois.

Les 7e Jeux de l’Acadie d’été 50+ se dérouleront à Edmundston, du 27 au 30 août 2020.

De 300 à 400 participants en provenance surtout du Nouveau-Brunswick, mais aussi des autres provinces des Maritimes, du Québec et du Maine sont attendus.

«Pour l’AFANB, les Jeux sont un événement important. Au-delà des activités sportives, sociales et culturelles, ils représentent également une manifestation culturelle de notre identité francophone», a affirmé Solange Haché, la présidente de l’organisme qui représente les aînés francophones de la province.

Une quarantaine d’activités visant à promouvoir l’activité physique et favoriser la santé seront à l’horaire des festivités qui s’étendront durant quatre jours.

«Bien que nous ne sommes qu’au stade embryonnaire dans la planification de la programmation des activités des différents volets, nous aurons de quoi plaire à tout le monde», a souligné Luc Fournier, coprésident des 7e Jeux de l’Acadie 50+.

Fidèle à sa mission, l’événement ira bien au-delà des simples rencontres amicales et sportives.

«Le volet intergénérationnel pourrait permettre à des jeunes de donner des ateliers d’improvisation aux participants», a illustré Jean-Luc Bélanger, président du conseil de direction.

Présents au Centre Jean-Daigle, les organisateurs ont aussi procédé au dévoilement du logo et du slogan des jeux «Olé! On est fier de vous accueillir icitte».

«La région d’Edmundston est connue pour son hospitalité brayonne et sa fierté culturelle. De par ce slogan, nous assurons une représentativité du jargon brayon et de la culture de la région du Madawaska», a indiqué Louise Guérette, la coprésidente de l’événement.

La municipalité, qui avait accueilli en 2018 les Jeux d’hiver 50+ Acadie-Québec, mettra à la disposition des participants et des organisateurs ses infrastructures récréatives et le soutien de ses départements des sports et loisirs et des arts et culture.

L’idée de mettre sur pied des Jeux des aînés de l’Acadie a été lancée en 2005. Quatre ans plus tard, à l’été 2009, les premiers jeux étaient présentés à Tracadie, tout juste avant la tenue du 4e Congrès mondial acadien.