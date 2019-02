Le médaillé d’argent Cameron MacMaster a vécu «une soirée incroyable»

Même s’il s’était hissé sur le podium lors des Championnats canadiens de 2017 (argent) et de 2018 (bronze), Cameron MacMaster n’avait pas la prétention de croire qu’une médaille lui était déjà garantie au cheval-sautoir, sa spécialité, à Red Deer. Certes, il croyait en ses chances, mais il visait avant tout une place dans le top 8.

Le gymnaste de Quispamsis, qui pratique son sport depuis l’âge de 6 ans, a accumulé 13,900 points, jeudi soir, pour terminer à 0,500 point du vainqueur Félix Dolci (14,400 points), du Québec. Un autre Québécois, Nathan Yvars, a obtenu le bronze.

«Ç’a été une soirée incroyable, affirme le jeune homme âgé de 18 ans. Je ne pourrais être plus content de ma médaille d’argent. En venant ici, je voulais surtout m’assurer de prendre part à la finale regroupe les huit meilleurs. La médaille, à mes yeux, c’était juste la crème sur le gâteau.»

MacMaster est devenu le premier médaillé néo-brunswickois en gymnastique depuis les Jeux de 1995 à Grande Prairie, en Alberta.

Lors de ces jeux, Christine Daley et Darin Good avaient tous deux remporté l’or, eux aussi au cheval-sautoir. À noter que Daley détient la seule autre médaille du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada, elle qui avait terminé troisième en 1991 à l’Île-du-Prince-Édouard.

«On me l’a appris hier soir que j’étais le premier depuis 1995 à gagner une médaille, mentionne MacMaster en riant. Ça remonte quand même à pas mal loin. Ça fait déjà 24 ans.»

MacMaster a encore une fois éclaté de rire quand il s’est fait demander comment c’était de faire partie d’un quintette complété par deux paires de jumeaux, soit les Talbot, Benjamin et Patrick, ainsi que les Gautreau, Antoine et Thomas.

«Personnellement, je ne m’en rends plus vraiment compte. Je m’entraîne à tous les jours avec ces gars-là et je les vois seulement comme des coéquipiers. Mais quand je vois les gymnastes des autres provinces nous regarder d’un drôle d’air, c’est là que je trouve ça comique. Ils me regardent comme s’il me demandaient: ‘‘Mais qu’est-ce qui se passe?lance-t-il en riant.

Cameron MacMaster va maintenant se préparer pour les Championnats canadiens qui seront présentés du 21 au 26 mai à l’Université Carleton à Ottawa.

«Je vais maintenant me préparer pour cette compétition et j’espère d’être en mesure de remporter une ou deux autres médailles», indique-t-il.

Outre la médaille d’argent de MacMaster au cheval-sautoir, le quintette masculin de gymnastique a également bien fait au concours par équipe avec une sixième place.

Sur le plan individuel, Cameron MacMaster a également pris le 13e rang dans le concours individuel.