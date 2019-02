Les jeunes lutteurs de l’ÉSN tenteront de causer des surprises

Les lutteurs de Michel Côté seront certes doublement motivés, samedi, alors que l’École secondaire Népisiguit de Bathurst sera l’hôte des Championnats de l’Association interscolaire du Nouveau-Brunswick. Cependant, comme ses deux équipes sont en reconstruction, le légendaire entraîneur ne croit pas aux chances d’ajouter une 14e bannière sur les murs du gymnase.

L’ÉSN, qui avait terminé au deuxième rang chez les garçons d’âge senior et junior, chaque fois derrière les représentants de Oromocto High, a des ambitions un peu plus modestes cette année. Ainsi, Michel Côté serait bien heureux d’aller chercher une troisième position chez les garçons.

À noter que les garçons sont désormais regroupés dans une seule catégorie, comme c’est aussi le cas chez les filles.

Selon l’entraîneur, l’avenir s’annonce très positif chez l’ÉSN, particulièrement du côté masculin. Sauf que comme la plupart sont des élèves de 9e année, il faut comprendre qu’ils auront à combattre contre des lutteurs qui, pour la plupart, sont en 11e ou 12e année.

«Avec le talent que nous avons chez les garçons, l’ÉSN va avoir de grosses années en 2020 et 2021, prédit Côté. Nous avons vraiment une belle relève. Samedi, malgré notre jeunesse, je crois même que nous pouvons aspirer à un top 3. Et le fait qu’ils vont lutter devant les leurs, ça va sûrement les motiver.»

Selon Michel Côté, le jeune Nicolas Pitre, un élève de 10e année, est le grand favori pour la médaille d’or dans sa catégorie de poids.

«Benoit Jean, Marc-Antoine Losier et Maxime Arseneau sont d’autres athlètes qui ont une bonne chance de se retrouver sur l’une des marches du podium. Et je crois aussi que des gars comme Koen Poirier, Patrick Landry et Patrick Lévesque peuvent causer des surprises, même s’ils ne sont qu’en 9e année», mentionne-t-il.

«Koen, par exemple, a pris part récemment à deux tournois dans la même fin de semaine. Le premier jour, il s’est incliné 12 à 0 devant un gars de la Nouvelle-Écosse. Le lendemain, lors de l’autre tournoi, c’est Koen qui l’a emporté par le même pointage et face au même gars. Il a d’ailleurs été choisi le lutteur le plus utile du tournoi. Et la semaine d’après, il a encore rebattu le même lutteur. Koen peut définitivement causer une surprise samedi», révèle Michel Côté.

Au total, plus de 70 athlètes sont attendus pour la compétition.