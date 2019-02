Une 25e défaite de suite à domicile pour le Titan

Vendredi soir, les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont cru à l’impossible: leur équipe favorite semblait en position pour remporter un deuxième match à domicile cette saison, un premier depuis le 5 octobre. Le mirage n’aurait toutefois duré que 13 petites minutes…

Même s’il a pris une avance de 2 à 0 après dix minutes de jeu face à une équipe qui n’avait pas gagné sur la route depuis cinq semaines, le Titan (7-47-4) s’est incliné par la marque de 6 à 4, face à l’Armada de Blainville Boisbriand (20-36-2).

La formation de Mario Durocher a du coup encaissé une 25e défaite consécutive sur sa patinoire.

Il s’agit, et de loin, de la plus longue séquence du genre dans l’histoire de la LHJMQ.

Avant le Titan, c’est l’Océanic de Rimouski de 2005-06 qui détenait la marque peu enviable, avec 18.

Acadie-Bathurst pourrait également battre un autre record de médiocrité cette saison puisqu’aucune équipe dans l’histoire de la LHJMQ n’a remporté qu’une seule victoire à domicile en une saison.

En fait, une seule équipe a accumulé moins de cinq gains à la maison, soit les Dynamos de Shawinigan, en 1977-78, avec deux.

Vendredi soir, le Titan a également encaissé une 19e défaite de suite, lui qui n’a pas goûté aux joies de la victoire depuis le 5 janvier.

Sans faire trop de bruit, le Titan s’approche du record de la LHJMQ, qui est de 27 défaites consécutives (établi en 1975-76 par les Dynamos de Shawinigan).

Avec ses 19 défaites de suite, le Titan occupe le 6e rang de l’histoire de la LHJMQ.

Depuis le 23 novembre, la formation d’Acadie-Bathurst présente un dossier fort peu reluisant de 2-28-3, ce qui représente une récolte de seulement 7 points sur une possibilité de 66 (,106).

Au cours de cette gênante séquence, le Titan a perdu pas moins de 19 rencontres par une différence de trois buts ou plus. L’équipe de la région Chaleur s’est aussi fait blanchir en cinq occasions et a concédé cinq buts ou plus à pas moins de 19 reprises.

L’occasion était pourtant belle pour le Titan de relever la tête, vendredi soir.

Son adversaire du jour avait en effet concédé 32 buts à ses cinq derniers matchs et n’avait remporté que deux de ses 17 parties précédentes (2-14-1).

C’est peut-être avec ces statistiques en tête que les locaux sont sauté sur la patinoire puisqu’ils se sont forgé une surprenante avance de 2 à 0 après tout juste un peu moins de dix minutes de jeu.

Cole Rafuse (12e) a d’abord ouvert la marque à la huitième minute de jeu. Un peu plus de deux minutes plus tard, Evan MacKinnon (11e) doublait l’avance des siens.

Le jeune Titan n’a toutefois pas beaucoup d’expérience quand vient le temps de protéger une avance et l’Armada en a profité.

Moins de quatre minutes après le but de MacKinnon, Antoine Demers a inscrit les siens au pointage.

Soixante-quatre secondes plus tard, Jasper Rannisto a ramené les deux équipes à la case départ.

C’est sur une égalité de 2 à 2 que s’est terminé le premier tiers.

L’espoir du Titan et de ses partisans d’assister à une victoire a pris du plomb dans l’aile rapidement en début de deuxième période.

Il n’y avait pas trois minutes d’écoulées que Samuel Bolduc et Simon Pinard avaient porté le pointage à 4 à 2 en faveur des visiteurs.

Antoine Demers a inscrit son deuxième de la rencontre à mi-chemin dans l’engagement, enfonçant du même coup un clou de plus dans le cercueil des champions en titre de la coupe Memorial.

Jesse Sutton a redonné un peu de piquant au duel quand il a profité d’un avantage numérique pour ramener l’écart à deux buts.

Ian Smallwood a rendu les choses encore plus intéressante en marquant le quatrième but du Titan avec moins de deux minutes à faire au match.

Samuel Bolduc a toutefois fermé les livres en marquant dans un filet désert.

Le Titan disputera son prochain match dimanche, alors qu’il sera l’hôte des Remparts de Québec (23-22-12).