Un exploit unique de la part d’une équipe de l’école Sainte-Anne

À l’avant: Tyler Murphy, Charles Mayaliwa, Zachary Vautour, Stéphane Soh et André Bordage. À l’arrière: Mario Vautour (entraîneur), Scott McWilliams, André Maillet, Keegan Thier, Justin Rioux, Matt Mossman, Emre Bengu, Emir Atli et Josh Soucy (entraîneur adjoint). - Gracieuseté

Peu importe ce qui va arriver au Harbour Station de Saint-Jean, samedi, les Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton ont déjà accompli quelque chose d’unique en devenant la première institution scolaire francophone à se qualifier pour le Final 12 du basketball scolaire. De voir les Castors aux Championnats de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick, c’est comme si des martiens débarquaient soudainement dans un environnement qui avait été jusque-là exclusivement anglophone.

Mais attention, les Castors n’ont nullement l’intention de se présenter dans la ville portuaire pour jouer les touristes. Peu importe la réputation des Titans de Tantramar High, les Castors sont là pour gagner et ils ont le sentiment d’avoir les outils pour y parvenir.

C’est du moins l’avis de l’entraîneur Mario Vautour et les chiffres lui donnent raison.

«Nous avons affronté tous les clubs AA de la province cet hiver et nous les avons tous battus au moins une fois», soutient Vautour.»

«Les Titans, nous avons joué deux fois contre eux au tournoi de Sackville. Ils nous ont d’abord battus par une marge de huit points en ronde préliminaire, mais nous avons ensuite fait les ajustements et nous les avons revu en finale. Cette fois-ci, nous l’avons emporté par plus de 30 points d’avance», affirme l’entraîneur-chef des Castors.

«Il faut dire que nous avions très bien joué lors de ce match et les Titans ont été mauvais. Je crois sincèrement que ça va être serré samedi. Je m’attends à une différence de cinq points entre les deux équipes», mentionne-t-il.

Selon Mario Vautour, la grande force des Castors réside dans leur vitesse.

«Nous sommes plutôt une petite équipe, mais nous sommes très rapides, particulièrement quand vient le temps de faire circuler le ballon. Notre vitesse est notre gros avantage», dit-il.

Il est quand même étonnant de voir les Castors accéder au Final 12 aussi rapidement, alors que le programme de basketball n’en est qu’à sa quatrième année à l’école Sainte-Anne.

«Nous avons démarré ce programme en 2016 en construisant le club autour de Zachary Vautour, Justin Rioux et Keegan Thier, confie-t-il. Ils étaient les trois seuls gars qui avaient joué du basketball de bon niveau dans une ligue civile pour jeunes à Fredericton.»

«Nous sommes fiers de notre programme, encore plus de savoir que c’est la première fois qu’une école francophone participe au Final 12. Reste maintenant à voir comment les gars vont réagir dans un aussi grand gymnase et devant de grosses foules. Ils n’ont jamais vécu ça», ajoute Mario Vautour.

Les Castors et les Titans disputeront bien entendu la finale masculine AA, samedi, sur le coup de 15h30.

Parmi les autres formations du Final 12, on retrouve dans le niveau AAA, Bernice MacNaughton High et Fredericton High chez les garçons (samedi, 20h30), ainsi que Fredericton High et Leo Hayes High du côté des filles (samedi, 18h).

Dans le AA, la finale féminine opposera Rothesay High et Fundy High (samedi, 13h).

Enfin, pour les équipes de niveau A, les finales mettront aux prises Hartland Community School et McAdam High chez les garçons (vendredi, 21h), de même que Harvey High et Hartland Community School pour les filles (vendredi, 18h30).

Notons par ailleurs qu’un match des étoiles regroupant les meilleurs joueurs AAA, AA et A sera présenté dimanche à 12h30. Zachary Vautour et Keegan Thier seront les représentants des Castors à cette rencontre.

Tous les matchs seront présentés en direct sur Bell Aliant tv1. Vous pouvez également en apprendre davantage en visitant le site web de l’événement (thefinal12.com).