Athlétisme: le Bleu et Or en feu!

Sharon Ngongo jubile après avoir sauté 3m00 au saut à la perche. À gauche, son entraîneur du Bleu et Or, Steve LeBlanc, était très heureux. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Les athlètes des Aigles Bleus ont brillé en fin de semaine à l’occasion des championnats d’athlétisme du Sport universitaire de l’Atlantique qui étaient présentés au Ceps Louis-J.-Robichaud de Moncton. Les représentants du Bleu et Or ont mis la main sur pas moins de 12 médailles et plusieurs nouveaux records de l’U de M.

Dans le lot, on retrouve quatre médailles d’or, soit celles de Kyla Hughes (lancer du poids), Alain Doucet (Saut à la perche), Jean-Luc Bastarache (Heptathlon) et Sharon Ngongo (saut à la perche).

Les médailles d’argent ont été remportées par Kyla Hughes (lancer du marteau), Alain Doucet (heptathlon) et Jean-Luc Bastarache (saut à la perche).

Véronique Omalosonga (60m et 300m), Rachelle Haché (lancer du marteau) ainsi que les équipes de relais féminines de 4X200m et 4X400m ont mérité le bronze.

Jean-Luc Bastarache, au 1000m. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger Kyla Hughes, au lancer du marteau. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger Alain Doucet, au saut en hauteur. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Jean-Luc Bastarache a de plus établi deux marques du SUA, avec ses 4569 points à l’heptathlon et son bond de 4,20m au saut à la perche.

Alain Doucet (4513 points) a aussi fracassé l’ancien record de 4414 points.

Sharon Ngongo a pour sa part égalé le record du saut à la perche féminin avec un bond de 3,00m.

Les athlètes de Steve LeBlanc ont par ailleurs abaissé de nombreux records de l’Université de Moncton au cours de cette fin de semaine faste.

Véronique Omalosanga a relégué aux oubliettes la marque d’Alex-Maude Mallais au 60m (7s78c), avec un temps de 7s77c. Le record datait de 2013.

Elle a aussi établi une nouvelle marque au 300m (41s42c), abaissant le record d’Érica Doucet (41s84c) qui tenait depuis 2005.

Sharon Ngongo a battu son propre record au saut à la perche, alors que Jean-Luc Bastarache a abaissé la marque de son coéquipier Alain Doucet au saut à la perche, deux marques qui avait été établies en 2018.

L’équipe de relais 4X200m (Lisa Richard, Sharon Ngongo, Joëlle Léger et Véronique Omalosanga) a franchi la distance dans un temps de 1m49s14c, fracassant le record de 1m49s03c établi en 2001.

Il va sans dire que l’entraîneur-chef du Bleu et Or rayonnait après des performances aussi inspirantes.

«Les deux équipes des Aigles Bleus ont réalisé des performances incroyables et ont dépassé les attentes», racontait Steve LeBlanc.

«Les Aigles Bleues sont maintenant une force que les plus grandes universités vont surveiller de près. Nos nouvelles athlètes Kyla Hughes et Véronique Omalosanga ont eu un impact instantané sur l’équipe et ont réussi des performances de niveau national», ajoute-t-il.

On peut donc dire sans se tromper que Kyla Hughes a drôlement bien réussi sa rentrée dans le sport universitaire.

«On s’est bien préparé cette saison et les performances ont suivi», mentionne la recrue de l’U de M.

«Ce n’était pas ma meilleure distance au lancer du poids, mais j’ai été surprise de mes résultats au lancer du marteau parce que c’était ma première compétition. Je ne m’attendais pas à une médaille», affirme-t-elle.

Alain Doucet termine pour sa part sa carrière universitaire sur une belle note.

«Je voulais bien faire et mes entraînements se sont bien déroulés», explique-t-il.

«J’ai adoré ma carrière à l’Université de Moncton», affirme l’athlète acadien.

Son collègue Jean-Luc Bastarache effectuait aussi un dernier tour de piste.

«Je suis heureux de ma performance. Je savais ce que je devais faire et je me sentais bien. Je veux maintenant participer aux championnats du U Sports», indique celui qui pense faire une maîtrise l’an prochain.

Kyla Hughes et Alain Doucet se sont également qualifiés pour les championnats canadiens universitaires, qui auront lieu à l’Université du Manitoba à Winnipeg, du 7 au 9 mars.