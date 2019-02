Deux Aigles Bleues étirent leur saison aux Universiades en Russie

Même si leur équipe a subi l’élimination au premier tour des séries du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) face aux Huskies de l’Université St. Mary’s, Cassandra Labrie et Katryne Villeneuve vont avoir la chance d’étirer un peu leur saison de hockey. Les deux joueuses vedette des Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont été sélectionnées pour représenter le Canada lors des Universiades d’hiver qui auront lieu à Krasnoyarsk, en Russie, du 2 au 12 mars.

La meilleure pointeuse du SUA en 2018-2019 et la capitaine du Bleu et Or font toutes deux partie de l’équipe d’étoile du U Sport cette saison.

Leur sélection n’est donc pas une grande surprise.

«C’est incroyable. Je suis tellement excitée», lance Cassandra Labrie.

«Quand j’étais jeune, je rêvais de faire partie d’Équipe Canada. Maintenant, j’ai la chance de le vivre au hockey universitaire. Je n’avais pourtant jamais pensé représenter mon pays cette saison, ma dernière année au hockey universitaire», ajoute l’athlète originaire de la Nouvelle-Écosse.

«Je veux tout donner ce que j’ai et tout laisser sur la glace. Même si je suis un peu nerveuse, j’ai vraiment hâte d’y aller», ajoute l’ancienne numéro de l’U de M.

Katryne Villeneuve en sera aussi à une première participation à cet événement international.

«Je suis allée aux séances nationales à Calgary il y a deux ans et je m’étais donné comme objectif de représenter un jour le Canada aux Universiades», souligne la patineuse franco-ontarienne.

Le numéro 96 a connu toute une saison en 2018-2019, affichant un rendement de 19-17=36 en 28 rencontres.

«Je vais porter le chandail du Canada avec beaucoup de fierté. C’est tout un accomplissement pour moi», affirme-t-elle.

«C’est un rêve de jouer pour Équipe Canada, de représenter mon pays, U Sport et l’Université de Moncton. C’est incroyable. J’ai hâte de vivre ces moments», poursuit Villeneuve.