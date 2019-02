Le Titan continue de s’enfoncer

Manifestement, le Titan d’Acadie-Bathurst est enfoncé dans un trou qui semble impossible à escalader. Tellement profond qu’on se demande si les hommes de Mario Durocher ne vont pas finir par battre le record de 28 matchs consécutifs sans victoire des Tigres de Victoriaville établi en 1990-1991. La séquence du Titan est désormais de 20.

Pourtant, si on fait abstraction de la deuxième moitié du premier vingt et le début de la deuxième période qui a été totalement à l’avantage des visiteurs, les joueurs du Titan (7-47-5, 19 pts) ont tout donné dimanche après-midi.

Ils ont même réussi à combler trois retards pour forcer la prolongation, à la grande joie des 2695 spectateurs réunis au Centre régional K.-C.-Irving.

Un but du Suisse Philipp Kurashev (23) a permis aux Remparts de Québec (24-23-12, 60 pts) de l’emporter 6 à 5 à la 55e seconde de temps additionnel.

Si Mario Durocher était satisfait de l’effort de son équipe, il croit cependant que l’issue du match aurait été différente si ses joueurs avaient évité leur passage à vide en fin de première et en début de deuxième.

«Il y a eu une vingtaine de minutes où n’étions pas là, dit-il. Nous avions pourtant demandé des choses spécifiques dans notre plan de match, en rapport au fait que les Remparts ont une bonne transition avec la rondelle, mais encore une fois ils n’ont pas suivi le plan. Une fois que les gars se sont remis à jouer en équipe, les choses ont beaucoup mieux été.»

«Les gars étaient très déçus après la rencontre et je les comprends. Nous avons réussi à créer l’égalité à trois reprises et les gars n’ont jamais lâché jusqu’à la fin. Tout ça est bien beau, mais j’aimerais qu’on aille chercher des victoires», révèle Durocher.

Anderson MacDonald (5e-AN), Mathieu Desgagnés (11e) et Liam Leonard (8e-AN), Oliver Turan (3e, lancer de punition) et Cole Rafuse (13e), alors qu’il ne restait que 62 secondes à faire en temps réglementaire, ont réussi les buts du Titan.

Jesse Sutton a obtenu deux passes.

Le Titan marquait cinq buts dans un match pour la première fois depuis le 5 octobre, date qui coïncide à leur seule et unique victoire à domicile en 2018-2019, un gain de 7 à 1 face aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Tyriq Outen a fait face à 40 tirs devant la cage du Titan.

Outre le but vainqueur, Kurashev a également amassé deux mentions d’aide. Sam Dunn (11e), Édouard St-Laurent (15e) et Pierrick Dubé (15e, 16e) et Andrew Coxhead (17e) ont été les autres buteurs des Remparts. Thomas Caron et Matthew Grouchy ont obtenu deux passes chacun.

Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 26 des 31 rondelles dirigées vers lui.

«Ç’a été un drôle de match où nous avions pourtant le contrôle, affirme l’entraîneur des Rouges, Patrick Roy. À un moment donné, c’était même 27-10 les tirs au but. Puis, cinq minutes avant la fin de deuxième, le Titan a réussi à marquer deux fois et ça leur a donné de l’énergie. Et même si nous avons marqué dès le début de la troisième, le mal était déjà fait. Nous leur avions déjà donné de l’espoir.»

«Heureusement, les gars ont trouvé une façon de l’emporter. L’autre point positif que je retiens est que nous avons réussi à marquer des buts. Nous n’en avons pas marqué beaucoup récemment. J’ai cependant trouvé que nous avions de la misère à sortir la rondelle de notre territoire en infériorité numérique», ajoute Patrick Roy.

En bref… Charles-André Cypihot (blessé), Logan Chisholm (blessé), Kristian Kovacik, Alec Rhéaume, Brandon Cianflone et Mathieu Samson n’ont pas joué contre les Remparts… Du côté des visiteurs, Patrick Roy a choisi de ne pas faire jouer le Dieppois Nicolas Savoie… Outre le record de la plus longue séquence sans victoire, le Titan pourrait aussi établir une nouvelle marque de la LHJMQ pour le moins de victoires à domicile. L’équipe n’a gagné qu’un seul de ses 30 premiers matchs à la maison et devra composer dans ses quatre derniers duels avec l’Océanic de Rimouski (1er mars), les Tigres (2 mars) et les Screaming Eagles du Cap-Breton (15 et 16 mars) d’ici la fin du calendrier régulier… Sur la route, le Titan n’a plus que cinq rencontres à disputer, soit contre Halifax (27 février), Saint-Jean (7 et 8 mars), Moncton (10 mars) et Charlottetown (13 mars)…