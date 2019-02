Hockey: les Aigles Bleues ont déçu en saison et en séries

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a connu une saison 2018-2019 très ordinaire, avant de s’éclipser en deux petites rencontres dans les séries. On peut donc facilement comprendre pourquoi l’entraîneur-chef est déçu du rendement de son groupe cette année.

Le Bleu et Or a terminé la saison régulière en sixième position au classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) avec une fiche de 13-14-1.

En séries, la troupe de Marc-André Côté n’a pu marquer le moindre petit but face aux Huskies de l’Université St. Mary’s, s’inclinant en deux rencontres.

Rien pour écrire à sa mère.

«On a une équipe de ,500. Il y a du bon et il y a du moins bon. Je pense que si on est honnêtes avec nous-mêmes, on a eu des résultats en deçà des attentes qu’on s’était fixées. On n’a pas atteint nos objectifs», confirme-t-il.

«Mais en même temps, on a vu vers la fin de saison le groupe qu’on est capable d’être. Je pense que c’est juste une affaire de constance. Vous l’avez vu, on était là dans toutes les grosses parties. On a battu les meilleures équipes, mais quand c’était le temps de jouer contre des équipes derrière nous au classement, ce fut un peu moins concluant.»

Même si l’U de M alignait la championne pointeuse du SUA (Katryne Villeneuve), l’attaque a produit au compte-goutte pendant tout l’hiver (66 buts en 28 rencontres).

«Je pense qu’on a eu beaucoup plus de passagères qu’on a eu de filles qui ont pris charge. Ce n’est pas parce que tu es une joueuse de cinquième année que tu dois être une leader et ce n’est pas parce que tu es une fille de première année que tu ne peux pas être une leader.»

Côté dit avoir vu des signes inquiétants tout au long du parcours.

«Je pense qu’on s’est satisfait avec très peu. Il faut aller chercher cette énergie, ce désir de gagner qu’ont certaines autres équipes. Si tu joues contre une équipe comme St. Mary’s ou St. Francis Xavier et qu’elles sont en train de te planter 5 à 0, elles vont travailler pour aller chercher le sixième but. C’est ça que les bonnes équipes font. Je ne suis pas certain que nous avons cette attitude-là comme groupe», exprime-t-il.

«En fin de compte, on veut être un programme d’excellence au pays. Finir sixième, ce n’est pas si excellent que ça.»

Avec le départ de Cassandra Labrie et de Katryne Villeneuve, le défi sera de taille pour redresser la situation en 2019-2020.

«C’est peut-être une bonne chose parce qu’on va devoir arrêter de se fier sur ces joueuses-là. Il y en a peut-être d’autres qui vont se dire qu’elles peuvent prendre la relève. Je pense qu’on aura un groupe qui pourra être pas mal plus équilibré que ce qu’on a vu cette saison. Je crois que tout le monde pourrait apporter plus à l’équipe», mentionne Marc-André Côté.

«Quelques filles sont contentes et satisfaites de jouer dans leur rôle, mais il faudrait qu’elles sortent de leur zone de confort. On a eu de la difficulté à faire passer ce message-là cette saison.»

Le gros point positif de la campagne, c’est l’émergence de la gardienne Audrey Berthiaume.

«Ce n’est pas juste qu’elle fait du bon boulot dans le filet. Elle a aussi une attitude exemplaire. C’est une athlète qui travaille fort et qui cherche toujours à s’améliorer. Elle a une bonne tête sur les épaules. Je suis convaincu qu’elle va arriver encore meilleure l’année prochaine.»

Le recrutement sera la clé pour l’avenir de l’équipe et Marc-André Côté confirme que cinq patineuses sont sur le point de s’entendre avec l’équipe en vue de la prochaine campagne.