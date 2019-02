Le Titan a besoin d’un miracle… et plus encore à Halifax

À moins d’un miracle, le Titan d’Acadie-Bathurst ne parviendra pas à stopper sa vilaine séquence de matchs sans victoire, mercredi soir, au Scotiabank Centre de Halifax. Face aux puissants Mooseheads, qui surfent justement sur une série de sept victoires consécutives, une 21e défaite pend déjà au bout du nez des hommes de Mario Durocher. Cela dit, ça n’empêche pas l’équipe d’offrir un autre effort de qualité, comme elle l’a d’ailleurs fait au cours de ses cinq dernières sorties.

Le Titan, qui n’a pas savouré la victoire depuis le 5 janvier (victoire de 4 à 1 contre Gatineau), a donc encaissé 20 revers de suite depuis ce temps.

Dimanche, la déception après le revers de 6 à 5 en prolongation devant les Remparts de Québec était visible dans le faciès de chaque joueur. L’équipe évoluait devant sa deuxième meilleure foule de la saison (2695 spectateurs) et il était clair que les gars voulaient offrir un cadeau à leurs partisans.

Imaginez, ils n’ont pas célébré à la maison depuis le 5 octobre (victoire de 7 à 1 contre Saint-Jean). Il s’agit d’ailleurs du seul gain du Titan à domicile cette saison.

Le robuste Liam Leonard était l’un de ceux qui a eu du mal à digérer le revers. Heureusement que les joueurs ont pu patiner avec les partisans après le match, ç’a permis à plusieurs d’entre vues de retrouver leur bonne humeur.

Avec le recul, le numéro 7 du Titan estime que l’équipe a livré l’une de ses bonnes prestations à la maison cette saison.

«Ç’a été un bon match, dit-il. Il y avait une bonne foule et l’énergie dans le bâtiment était géniale. Je crois nous devons juste laisser la défaite derrière nous et utiliser ce que nous avons fait de bien comme motivation pour les derniers matchs que nous avons à disputer. Je crois en notre groupe et je suis convaincu que nous allons redresser la situation et mettre un terme à cette séquence.»

Leonard considère qu’il est d’autant plus important de continuer à travailler fort, ne serait-ce que pour prendre des bonnes habitudes en vue de la prochaine campagne.

«L’objectif pour nous est de terminer la saison sur une note positive. Nous voulons en finir avec une attitude gagnante et de prolonger le tout la saison prochaine», révèle Leonard.

«Nous aurons une bien meilleure équipe la saison prochaine. Les gars auront plus de confiance en eux et plus d’expérience. Je crois sincèrement que de grands choses nous attendent dans le futur», confie le Terre-Neuvien de 18 ans.

Lors de leurs huit premiers affrontements contre les Mooseheads (44-12-3, 91 pts), la fiche du Titan (7-47-5, 19 pts) est d’aucune victoire et huit défaites. Les Orignaux ont d’ailleurs dominé le Titan 48-11 au chapitre des buts marqués.

Samuel Asselin (7-9=16, +14), Benoit-Olivier Groulx (8-4=12, +10) et Arnaud Durandeau (5-9=14, +9) ont été particulièrement efficaces lors de ces huit affrontements.

À noter que les hôtes de la Coupe Memorial possèdent la deuxième meilleure attaque à cinq du circuit (29,2%), en plus d’occuper le premier échelon en infériorité numérique (87,4%).

Mentionnons par ailleurs que le Titan menace sérieusement un autre record de médiocrité, soit celui du moins de buts marqués en une saison.

En 2013-2014, le Titan avait établi une nouvelle marque en inscrivant seulement 144 buts. L’équipe en a marqué jusqu’ici que 128 et devrait terminer la campagne avec 148 buts. Mais cela, c’est uniquement si elle maintient le rythme actuel. À l’exception des Sea Dogs qu’il affronteront deux fois, tous les autres adversaires du Titan d’ici la fin du calendrier régulier figurent parmi les 10 meilleures défensives du circuit.