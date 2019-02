Incidents racistes: à enlever le goût de jouer au hockey, selon un ancien Aigle Bleu

C’est malheureusement trop souvent le cas, ça ne prend qu’une poignée de brutes mal éduquées pour venir gâcher la fête, quand bien même il y aurait 1200 personnes bien intentionnées dans la cabane.

Samedi dernier, à l’aréna de Saint-Jérôme dans les Laurentides, nous avons eu un autre exemple de bêtise humaine pendant un match de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) opposant les Pétroliers du Nord et les Marquis de Jonquière.

Quelques hooligans, probablement convaincus de faire partie de la fine fleur du pays, ont tenu des propos et des gestes racistes à l’endroit du hockeyeur Jonathan Diaby et de sa famille.

Les vidéos des incidents, que l’on peut voir un peu partout sur le web, sont à la fois navrantes et décourageantes.

Dans l’une d’elles, on peut voir un individu en casquette gesticuler et insulter Diaby qui à ce moment-là avait déjà vu les membres de sa famille subir sensiblement les mêmes gestes déplacés quelques minutes plus tôt.

C’est d’ailleurs à ce moment-là, pendant que l’individu gesticulait avec son cellulaire, que l’ancien défenseur des Tigres de Victoriaville a demandé à l’arbitre d’aller purger sa pénalité au vestiaire parce qu’il craignait de commettre l’irréparable.

Heureusement, Diaby ne s’est pas gêné par la suite de donner sa version des faits aux médias québécois. Ce que Diaby et sa famille ont dû endurer est à lever le coeur.

Au confrère Alexandre Pratt, de La Presse+, Diaby a révélé: «… j’ai regardé vers la section où se trouvait ma famille. Mon père était pris dans une mêlée avec quatre personnes. Tout le monde criait. Ma copine s’est fait prendre le bras par un monsieur. Je voyais qu’elle n’était pas bien. Ma sœur, même affaire. Elle a dû changer de siège. J’entendais les commentaires racistes. J’étais déconcerté».

Le journal est parvenu à discuter de ces incidents avec deux joueurs qui ont jadis porté les couleurs d’une formation néo-brunswickoise, soit l’ex-Titan d’Acadie-Bathurst Thomas Beauregard, des Pétroliers, et Alexandre Quesnel, des Marquis, qui est un ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Trois autres anciens du Titan, Jérémie Malouin, Gabriel Lévesque et Patrick Bordeleau, ainsi que le gardien d’origine acadienne Cédrick Desjardins étaient également présents samedi.

«Ça s’est passé dans les estrades à l’autre bout de notre banc des joueurs, affirme Beauregard, qui dit n’avoir rien vu ou presque des incidents. Ce que j’en sais, c’est qu’il y a eu un événement disgracieux envers la famille de Jonathan Diaby. De telles choses n’ont pas leur place dans notre société. C’est déplorable. Il faut condamner ce genre de gestes.»

Beauregard souligne que ce n’est pas la première fois qu’il assiste à de telles choses. Ça lui a d’ailleurs rappelé les scènes dégradantes dont il a été témoin alors qu’il n’était qu’un enfant.

«À l’époque où mon frère (David-Alexandre) jouait dans le junior majeur dans les années 1990, il se disait beaucoup de bêtises dans les arénas dans ce temps-là», raconte Beauregard, sans en dire plus.

Alexandre Quesnel, lui, a vécu l’affaire de beaucoup plus près puisqu’il était au banc des pénalités lorsque Diaby a commencé à être pris à partie.

«C’est la première fois que je suis témoin de propos racistes, confie Quesnel. Bien sûr, ça reste des gestes isolés de personnes mal élevées, mais je peux te dire que ça t’enlève le goût de jouer au hockey. Chez les Marquis, nous sommes une famille et nous avons le coeur gros pour ce qu’à dû vivre Jonathan et sa famille. De voir Jonathan avec les larmes aux yeux et la rage qu’il devait garder en lui, ça m’a moi-même mis les larmes aux yeux. Je ne peux pas croire que ça se passe en 2019.»

«J’avais moi-même de la famille dans l’aréna. Pour la première fois en trois ans, ma mère était présente pour le match, de même que ma blonde qui ne m’avait jamais vu joué jusque-là. J’étais bien loin de m’imaginer qu’elles allaient assister à un spectacle aussi disgracieux. Je n’aime pas de savoir qu’elles ont vécu ça», mentionne Quesnel qui n’en veut aucunement à l’organisation des Pétroliers.

«Je connais plusieurs des joueurs des Pétroliers et ils étaient eux aussi catastrophés. Francis Desrosiers, leur capitaine, est l’un de mes meilleurs amis. Il est comme un frère pour moi. Il n’a pas arrêté de s’excuser pour ce qui s’était passé. C’est vraiment plate que ce soit arrivé. C’est une méchante claque dans la face que la Ligue nord-américaine vient de recevoir», ajoute Quesnel.

Heureusement, il a y tout de même un côté positif à retenir de tout ça puisque la province de Québec, par l’entremise de la ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest, compte demander à la LNAH) et aux autres circuits de niveau senior de se doter d’une politique claire contre la violence et l’intimidation, autant sur la glace que dans les gradins. Reste maintenant à voir si ces ligues vont aller de l’avant. Et tandis que nous y sommes, ce serait bien que le Nouveau-Brunswick et les autres provinces emboîtent le pas. Après tout, nous ne sommes aucunement à l’abri de tels débordements.