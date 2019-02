Pendant que Céline Kavanaugh ajoutait une deuxième médaille d’argent en 24 heures, cette fois-ci dans le sprint paranordique debout, le reste de l’équipe de ski de fond profitait d’une journée de repos avant de s’attaquer à la plus exigeante épreuve de la semaine, jeudi, à Red Deer. Dans quelques heures, les filles vont s’attaquer au 10 km classique groupé, alors que les garçons, eux, devront se taper un 15 km.

Pour cette jeune équipe, dont la moyenne d’âge est seulement de 16 ans, ce sera l’occasion d’aller cueillir d’autres top 30 après ceux d’Anika Leigh (24e), Ariane Austin (28e) et Jeremy Leigh (28e) dans l’intervalle, lundi, ou (encore) d’Anika (24e) et Jeremy (30e) Leigh, qui sont également soeur et frère, dans le sprint.

«Ça va super bien, raconte l’entraîneure-chef de l’équipe Manon Losier. Il n’y a cependant pas de grosses surprises, nous obtenons les résultats que nous nous attendions. Il faut comprendre que nous avons une jeune équipe et que nous devons rivaliser avec des provinces qui ont pour la plupart des athlètes de 20 ans, comme le Québec et l’Ontario.»

Vincent Leclair, des Aventuriers de Charlo, est l’aîné du groupe à 22 ans. Leclair, qui était déjà là à Prince George en 2015, joue d’ailleurs le rôle de grand frère auprès des autres qui ont tous moins de 18 ans. Ainsi, Chloé Duchesne (Ours des Neiges), Jeremy Leigh (Aventuriers) et Céline Cavanaugh (Kahoutek) ont 17 ans, Jeffrey Labrecque (Sureau Blanc), Ariane Austin (Sureau Blanc) et Olivier Jacob Godin (Sureau Blanc) ont 16 ans, Anika Leigh (Aventuriers) est âgée de 15 ans et Gabrielle Côté (Boules de Neige) et Simon Xavier Godin (Sureau Blanc) n’ont que 14 printemps.

«Nous sommes comme une équipe d’âge midget qui doit jouer contre des vétérans de la LHJMQ», image Manon Losier en riant.

«Nous avons le même problème que quelques autres provinces qui n’ont aucun programme pour les fondeurs une fois qu’ils ont terminé l’école secondaire. Notre défi c’est que nous n’avons pas de structure pour après. Comme nous n’avons pas de club de ski de fond dans nos universités, nous perdons donc ces athlètes. C’est dommage parce que si nous pouvions les garder pour un autre quatre ans nous serions vraiment plus compétitifs à des compétitions comme les Jeux du Canada», affirme-t-elle.

Manon Losier dit qu’il y a cependant un mince espoir à l’horizon puisque le campus universitaire de Shippagan semble ouvert à l’idée de démarrer un club.

«Nous avons commencé des pourparlers, dit-elle. Il faudra aussi trouver une façon de trouver des sous afin que ces athlètes puissent aller compétitionner à l’extérieur de la province.»

Une grande famille

Par ailleurs, Manon Losier raconte que les Jeux de Red Deer sont une histoire de famille pour l’équipe de ski de fond.

Par exemple, outre le duo frère-soeur Jeremy et Anika Leigh, il y a aussi les frères Olivier Jacob et Simon Xavier Godin, en plus de Vincent Leclair qui est accompagné de son père Marc (technicien de fartage) et Linda (gérante de l’équipe).

Il y a également le couple composé de Gilles (entraîneur adjoint) et Suzanne Landry (entraîneure paranordique), en plus d’Arian Austin qui est la fille de Manon Losier.

«Ça ajoute au plaisir de ces jeux, mentionne Losier. Pour ma part, c’est parfois difficile de jumeler les deux rôles, mais disons que la maman est très fière de sa fille.»