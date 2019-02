La patineuse artistique Aurelle Fortin s’est présentée à Red Deer avec la ferme intention d’aller chercher un top 10 dans la catégorie novice, position qu’elle occupe justement après le programme court grâce à une récolte de 30,57 points, mardi, au Centre des Jeux du Canada Gary W. Harris. En fait, elle est tellement satisfaite qu’elle croit maintenant être en mesure de s’avancer de quelques rangs grâce à son programme long, jeudi.

La jeune vedette du club Mariposa de Moncton, qui patinera sur un air de tango, croit même possible de flirter avec le cinquième échelon.

«Ça fait deux ans que je travaille mon programme long et j’ai fait beaucoup de progrès dans la dernière année, affirme-t-elle. Je le maîtrise bien. C’est sûr que c’est un programme difficile, mais si je réussis tous mes sauts et que je parviens à garder ma concentration ça devrait me donner de bons résultats. J’ai confiance d’améliorer mon classement. Je visais un top 10 en venant ici, mais là je crois que c’est possible de me rapprocher du top 5.»

Fortin croit également que sa coéquipière Valérie Déry, du club Les Lames d’Argent de Bouctouche, peut améliorer son sort.

«Valérie occupe le 11e rang à seulement un point de moi. C’est serré devant nous», confie-t-elle.

Lors de son programme court, Déry a accumulé 29,29 points.

Malgré qu’elles soient fort occupées, les deux patineuses de 16 ans ont eu l’occasion d’aller voir quelques autres sports, dont le squash et le badminton.

«C’était plaisant d’aller les voir à l’oeuvre et de les encourager. Ça fait du bien parce que ça aide à nous changer les idées. C’était vraiment beau de les voir», indique Fortin.

Cela dit, Fortin ne perd pas de vue qu’une grosse journée de travail l’attend jeudi.

«Ça va être le moment de mettre sur la table tous les efforts nous avons placé dans les dernières années en vue des Jeux du Canada», ajoute Aurelle Fortin.

Au niveau des patineuses d’âge pré-novice, Melissa Fong (24,81 pts), de Quispamsis, et Catherine Baril (23,38 pts), des Lames d’Or de Dieppe, occupent les 11e et 15e places après leur programme court. Elles présentaient en soirée, mercredi, leur programme long.

Toujours chez les athlètes d’âge pré-novice, mais cette fois-ci chez les garçons, Brennan Webb (25,05 pts), du Mariposa de Moncton, et Tyler Bishop (20,64 pts), de Quispamsis, se retrouvaient aux 7e et 9e échelons après leur programme court. Comme les filles, ils devaient exécuter leur programme long en soirée, mercredi.

À noter que le Nouveau-Brunswick ne compte sur aucun représentant en simple novice chez les garçons.

Mentionnons par ailleurs que Miranda Dedam, de Miramichi, et Molly Kane, de Beresford, présenteront jeudi leur programme libre au niveau 3 féminin des Olympiques spéciaux.