Les Flyers de Moncton n’auront laissé pour ainsi dire que des miettes aux autres formations de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard lors de l’attribution des différents prix pour la dernière saison.

Les représentants du Sud-Est ont non seulement raflé cinq trophées, mais ont aussi réussi à placer quatre joueurs au sein des équipes d’étoiles.

Cole Cormier et Patrick LeBlanc ont été les plus gâtés. Cormier a été choisi le joueur le plus utile, remporté le prix du meilleur buteur et s’est bien sûr trouvé une niche au sein de la première équipe d’étoiles. LeBlanc, lui, a été honoré en tant que meilleur fabriquant de jeu tout en figurant dans la première équipe d’étoiles.

John DeCourcey (entraîneur de l’année) et le duo composé de Mathias Savoie et Jacob LeBlanc (meilleurs gardiens) ont aussi reçu un trophée. Jacob LeBlanc et l’arrière Alex Gallant ont également été choisis au sein de la deuxième équipe d’étoiles.

Les autres récipiendaires de trophées sont Josh Nadeau (recrue de l’année), des Caps de Fredericton, Caleb Kean (meilleur pointeur), des Vito’s de Saint-Jean, ainsi que Zach Biggar (joueur gentilhomme) et Zac Arsenault (trophée Luc-Bourdon, meilleur défenseur), du Wild de Kensington. Kean et Arsenault figurent au sein de la première équipe d’étoiles, alors que Nadeau se trouve dans la deuxième formation.

Les autres étoiles de la saison le gardien Chad Arsenault, du Wild, et l’arrière Sam McKiey, des Caps, dans la première équipe, de même que les attaquants Colby MacArthur, du Wild, et Connor Richard, des Vito’s, dans la deuxième formation toutes étoiles.