Des Acadiens amochés tenteront de surprendre les Marchands de Shippagan

Pendant que les Alpines de Tracadie attendent patiemment le gagnant de la série quart de finale opposant les Ice Dogs de Néguac et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne, la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a décidé qu’il était temps de démarrer la série demi-finale entre les Marchands de Shippagan et les Acadiens de Caraquet.

Et d’après les informations obtenues dans les dernières heures, ça risque d’être très difficile pour les Acadiens puisque l’entraîneur devra se débrouiller sans quatre membres de ses six premiers attaquants, de même qu’avec la totalité de sa brigade défensive en saison régulière.

«La position de gardien est la seule où nous sommes en santé», s’est permis de rire l’entraîneur-chef Claude Lagacé, qui enverra dans la mêlée Olivier Thériault, vendredi soir, au Centre Rhéal-Cormier.

«Nous allons nous présenter à Shippagan avec un club très jeune. À l’arrière, quatre d’entre eux seront âgés de moins de 20 ans, dont deux gars qui ont l’habitude de jouer à l’attaque. Yan (Rail) et Joël (Blanchard) seront mes seuls attaquants top 6 qui seront là», confie-t-il.

Parmi les éclopés, on retrouve Frédéric Lanteigne et Jean-Samuel Lagacé, dont les saisons sont déjà terminées, et Jonathan Landry, qui en a encore pour une semaine avant de revenir au jeu. Marc-Francis Paquette, Francis Thériault et Frédérick Noël sont parmi d’autres joueurs qui manqueront à l’appel.

«Les Marchands sont les favoris et nous allons juste essayer de ne pas être une proie facile, indique Claude Lagacé. Pour nous, il sera important de jouer à l’intérieur de nos limites et de rester disciplinés. S’il y a des gars qui attendent leur chance de se prouver, c’est le temps.»

Du côté des Marchands, l’entraîneur Dave Cowan soutient que les problèmes de santé des Acadiens sont le dernier de ses soucis.

«Nous ne regardons pas l’alignement de l’autre bord. Je veux seulement que les gars jouent chaque match de la façon la plus parfaite que possible, peu importe l’adversaire. Je veux qu’ils abordent chaque partie avec l’idée de gagner à tout prix. Je sais que tout le monde nous voit en finale, mais nous allons y aller une étape à la fois. Ça va nous prendre huit victoires pour gagner la coupe et avant de penser à la finale il va nous falloir battre Caraquet», affirme Cowan.

«Notre objectif est de gagner la coupe et les gars sont prêts. L’ambiance est bonne dans le vestiaire et nous entrons dans les séries sans aucune excuse pour ce qui va suivre. Notre club est en santé mis à part Pierre-Paul Landry, dont le retour au jeu est peu probable. Sa blessure semble plus grave que prévu et sa santé passe en premier», mentionne-t-il.

Guillaume Chiasson sera le gardien partant pour les Marchands.

Néguac au pied du mur

Acculés au pied du mur alors qu’ils tirent de l’arrière 2-1 dans leur série quart de finale, les Ice Dogs de Néguac ont non seulement l’intention de forcer un cinquième et dernier match contre les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne, mais ils comptent bien affronter les Alpines de Tracadie en demi-finale.

«Pour nous, vendredi soir, ce n’est pas compliqué. Ou bien nous gagnons et nous allons à Baie-Sainte-Anne samedi pour finir la série, ou bien nous nous en allons à la maison», image le coloré entraîneur des Ice Dogs, Daniel LeClair.

Après avoir remporté le premier duel de la série 4 à 1, les Ice Dogs ont ensuite vu les Navigateurs rebondir avec des gains de 7 à 1 et 5 à 4. Ce dernier duel s’est cependant terminé en prolongation.

Le problème dans le cas des Ice Dogs, c’est qu’ils semblent incapables de gagner au Sportplex, où sera présentée la quatrième rencontre. Leur dernière victoire au Sportplex remonte au 13 février 2018, justement contre ces mêmes Navigateurs lors des séries éliminatoires de 2018.

«Nous avons de la misère à la maison et ça ne s’explique pas, indique LeClair. Pour une raison que j’ignore, nous jouons toujours mieux sur la route.»

Cela dit, LeClair est malgré tout convaincu que le moment est venu de virer le vent de côté.

«Nous venons de perdre en prolongation et il nous manquait pourtant notre meilleur joueur Bryce Silliker. Avec lui, c’est aussi bien dire deux buts garantis par partie. Bryce sera là en de semaine. Je m’attends aussi à beaucoup de la kid line (Patrick Bujold, Thomy Savoie et Michaël Savoie). Ces trois jeunes ont joué du gros hockey récemment et je suis fier d’eux», souligne l’entraîneur des Ice Dogs.

«Vendredi soir, ce sera important pour nous de lancer plus souvent sur leur gardien Daniel Vautour qui est probablement le meilleur de la ligue. Il faut mettre du trafic devant lui. Ce n’est pas nécessaire d’être des beaux buts. Des buts sales ça fait aussi le travail. Je veux des buts», explique Daniel LeClair.

Les Ice Dogs devront par ailleurs avoir à l’oeil Brett Young dans le camp des Navigateurs. Ce dernier a inscrit pas moins de six buts lors des trois premiers matchs de la série.