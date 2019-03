Perth-Andover-Saint-Jacques: guerre de tranchées en vue

Bien malin qui peut prédire le vainqueur de la demi-finale qui opposera le Thunder de Perth-Andover et les Ambassadeurs de Saint-Jacques dans le Circuit régional de hockey. D’abord parce qu’ils n’ont pas réussi à faire de maîtres en saison régulière – ils ont divisé les honneurs des quatre duels -, mais surtout en raison de leur ressemblance à l’attaque, en défensive et devant les buts.

À l’évidence, voilà une série qui promet d’être une véritable guerre de tranchées.

Dans le camp des Ambassadeurs, s’il est clair que Sylvain Dubé et Mathieu Loisel sont les deux vaches à lait d’un point de vue offensif, on ne peut oublier la contribution des Carl Thibault, David Carrier et Mathieu St-Onge, entre autres. Et il n’est pas dit que le solide vétéran Michel Lavoie ne sera pas de retour pour cette série.

En défensive, le premier duo composé de Sébastien Bernier et Jean-Philippe Soucy n’a rien à envier à personne dans la ligue. Enfin, devant les buts, Stéphane Lavoie est un vrai mur comme il l’a d’ailleurs été pendant toute la saison.

Du côté du Thunder, la force de frappe à l’attaque implique Peter Trainor, Brandon Parsons, Lachlan MacIntosh, Mackenzie Brown et Mike Thomas. Luc Gallant est possiblement le meilleur défenseur offensif du circuit, alors que le gardien Nick Nozzolillo ne cesse d’impressionner ces temps-ci.

«Pour nous, le mot d’ordre est de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et jouer selon notre identité. La discipline sera également importante», souligne le gardien des Ambassadeurs Stéphane Lavoie.

«Je m’attends à une série serrée et je ne crois pas que nous aurons droit à des festivals offensifs comme en saison. Il faudra faire attention aux détails, limiter leurs chances de marquer et profiter de nos occasions en zone offensive», indique Lavoie.

«C’est évident qu’il nous faudra jouer avec intensité et discipline, souligne pour sa part Mathieu St-Onge. Pour nous, la clé sera de continuer à avoir du succès grâce à notre jeu défensif.»

Le meilleur pointeur du Thunder en séries, Brandon Parsons, croit pour sa part que les partisans des Ambassadeurs vont être surpris par la profondeur de leur équipe.

«Je crois que beaucoup de monde ne réalise pas à quel point nous avons une équipe bien balancée, affirme Parsons. Nos trois trios peuvent contribuer autant à l’attaque qu’en zone défensive. Dans les dernières semaines avant les séries, nos défenseurs et nos gardiens ont également élevé leur jeu d’un cran. Pour ce qui est de cette série contre les Ambassadeurs, je dirais que les unités spéciales vont jouer un grand rôle. Les deux équipes ont la force de frappe pour marquer des tas de but. Cela dit, en raison des défensives des deux équipes, je ne m’attends pas à beaucoup de buts, mais ça va être des matchs serrés.»

Pour le gardien Nick Nozzolillo, il ne fait aucun doute que le Thunder devra jouer son meilleur hockey pour venir à bout des Ambassadeurs.

«La clé de notre succès sera de jouer une partie complète. Ce qui veut dire que nous devrons travailler fort dans les deux extrémités de la patinoire. Et comme les Ambassadeurs ont une excellente défensive, ce sera important de capitaliser sur la moindre erreur de leur part. De plus, comme la série sera disputée sur deux surfaces olympiques, nous devrons faire en sorte d’utiliser notre vitesse à notre avantage. Ça devrait donner une série excitante», confie Nozzolillo.