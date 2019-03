Gymnastique rythmique: après le trou noir, la renaissance!

Après un grand trou noir qui se compare quasiment à la période du moyen-âge, la gymnastique rythmique est en pleine renaissance au Nouveau-Brunswick depuis quelques années.

Tellement que nos athlètes commencent à se tailler une place de choix au niveau national. On aura un bel exemple de ce vent de renouveau les 2 et 3 mars, alors que la ville d’Edmundston accueillera la compétition de sélection en vue des Championnats de l’Est canadien.

Une centaine (75 pour les compétitions de groupe et 19 pour les épreuves de sélection individuelles) des meilleures gymnastes de la province tenteront de mériter leur place au sein de l’équipe du Nouveau-Brunswick qui se rendra à Toronto en avril pour affronter les athlètes de l’Ontario, du Québec et des Maritimes.

On estime qu’une douzaine d’athlètes mériteront leur billet pour Toronto.

La note recueillie en fin de semaine sera combinée à celle obtenue lors des épreuves régionales qui ont eu lieu à la fin janvier dans le nord et au début février dans le sud du Nouveau-Brunswick pour déterminer la composition de l’équipe provinciale.

Pour Amélie-Anne Gauthier, directrice du marketing et des relations publiques à Gymnastique rythmique NB et entraîneuse au club Extenso de Dieppe, nos représentantes risquent d’aller chercher de très bons résultats dans la Ville Reine.

«On fait assez bien dans plusieurs catégories. On a habituellement des filles qui réussissent à se démarquer et atteindre le podium. Je pense que c’est réaliste de penser qu’on peut aller chercher entre cinq et dix médailles», souligne-t-elle.

Parmi les plus beaux espoirs, on remarque Élodie Doucet (12 ans, de Dieppe), Lori-Li Blanchard (11 ans, de Shippagan), et Juliève Mazerolle (14 ans, de Dieppe).

Trois athlètes qui témoignent de l’émergence de nos athlètes après cette période de grande noirceur.

«On a été une bonne dizaine d’années (2005 à 2015) sans avoir de gymnastes sur la scène nationale. On n’était tout simplement pas à ce niveau-là. Depuis environ cinq ans, ça va bien. On a toujours une présence au niveau canadien», indique Amélie-Anne Gauthier.

«Il y a un regain d’intérêt pour le sport au Nouveau-Brunswick. On a deux nouveaux clubs qui ont vu le jour au cours de deux dernières années et on a des clubs qui obtiennent de bons résultats. Je pense notamment au club de Campbellton, qui est une belle histoire à succès», mentionne l’ancien athlète.

«C’est aussi un sport qui a beaucoup changé depuis le temps où j’en faisais. Ce n’est plus du tout la même chose. Les gymnastes sont beaucoup plus fluides aujourd’hui. Il y a une vingtaine d’années, c’était plus une série de mouvements qui se suivaient.»

Ce qui en fait un sport de plus en plus accessible pour le grand public, avance-t-elle.

«Il y a maintenant beaucoup plus d’éléments de danse. Il doit y avoir une suite logique dans les mouvements. On doit raconter une histoire quand on est sur le tapis.C’est beaucoup plus intéressant à regarder, même pour quelqu’un qui ne connaît pas du tout le sport. Tu peux comprendre ce qui se passe sur le tapis, même si tu n’es pas un grand connaisseur. Les filles doivent être plus flexibles et plus fortes qu’avant. Elles s’entraînent énormément pour arriver à ces résultats. C’est un sport beaucoup plus exigeant qu’il ne l’était dans le passé.»

La compétition d’Edmundston comprendra des représentantes des clubs Élégance (Edmundston), Extenso (Dieppe), GymnaStar (Campbellton), Krystal (Grand-Sault), Reflet (Saint-Quentin), Rhapsody (Fredericton), Rythmika (Fredericton), Voltige (Lamèque) et Xpression (Saint-Jacques.

Les compétitions auront lieu au Pavillon sportif samedi (épreuves individuelles) et samedi (épreuves de groupe).

Juliève Mazerolle prête comme jamais!

Juliève Mazerolle est une habituée des championnats canadiens de gymnastique rythmique.

L’athlète de Dieppe aura quand même quelques papillons dans l’estomac en fin de semaine à Edmundston. Et pour cause.

Cette qualification en vue des Championnats de l’est du Canada, première étape vers les championnats canadiens, n’a rien d’automatique.

La gymnaste âgée de 14 ans devra offrir le meilleur d’elle-même pour mériter sa place au sein de l’équipe provinciale.

Sauf que l’expérience sera de son côté puisqu’elle a pris part aux championnats canadiens en 2018 à Vancouver (junior), en 2017 à Edmonton (novice) et en 2016 à Winnipeg (novice).

«Je m’attends à un très bon niveau de compétition à Edmundston. Je me suis bien préparée cette année. On a commencé à s’entraîner tôt. Je suis donc encore plus prête que je ne l’étais l’année passée», raconte l’élève de 9e année à l’école Mathieu-Martin.

«Ça va être un petit peu moins stressant qu’une grosse compétition parce que je suis habituée aux épreuves de sélection», ajoute-t-elle.

«Je veux bien faire pour être choisie pour aller à Toronto. C’est sûr qu’il y aura de la pression. Mais ce sera quand même beaucoup de plaisir. J’aurai la chance d’aller à l’hôtel avec mes amies et tout le monde sera ensemble. Il y a une belle atmosphère.»

Juliève Mazerolle reconnait que dans ce genre de grand rendez-vous, ça se passe surtout au niveau mental.

«Je suis à l’aise avec les éléments de difficultés, comme les sauts ou les pivots, mais j’ai plus de difficulté avec les lancers. Ça me prend plus de concentration pour faire ça. Je dois aussi être plus constante.»

En 2017, Mazerolle avait terminé au septième rang des Championnats de l’est du Canada à Montréal alors qu’elle était au niveau novice.

«Cette année, j’aimerais être capable d’avoir deux routines dans le top 8», avance-t-elle avec confiance.

Une performance qui pourrait lui valoir une invitation pour Toronto.

«Je vais m’entraîner fort et je vais aussi m’assurer d’être forte mentalement. Il faut bien gérer le stress et tout ça.»