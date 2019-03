Jeux du Canada: Molly Kane très contente et fière de ses exploits

La municipalité de Beresford aura l’une de ses résidentes à célébrer la semaine prochaine. La patineuse artistique Molly Kane s’est appropriée jeudi de la médaille de bronze lors de la finale du programme libre féminin des Olympiques spéciaux niveau 3. Un exploit dont la jeune athlète de 21 ans est plus que fière.

«Je suis très contente, s’est exclamée Molly en entrevue, vendredi matin. C’était mon objectif de venir gagner une médaille. Ça fait deux ans que je rêve aux Jeux de Red Deer.»

Son entraîneur Mario Richard, qui était à ses côtés, partageait la joie de sa patineuse.

«Je savais qu’elle avait une chance. Je dirais qu’il y avait quatre filles qui pouvaient clairement aspirer à un podium et Molly en faisait partie. C’était celles qui allaient le mieux patiner qui allaient grimper sur le podium», révèle l’entraîneur qui, dans une autre vie, avait lui-même mis la main sur le bronze aux Jeux du Canada de Sydney en 1987 dans l’épreuve de danse en compagnie Patti Darlene Flett.

«Son père Chris était présent pour la finale et il était très ému. Sa mère Susan, qui n’a pu venir, a toutefois vu la compétition sur internet. Elle aussi a vécu tout ça avec beaucoup d’émotion», raconte Mario Richard.

«Les grandes forces de Molly sont ses sauts et ses toupies. Molly a une grande éthique de travail. C’est une bûcheuse à l’entraînement. Je sais qu’elle veut suivre les traces Janie McGraw et prendre part elle aussi aux Mondiaux des Olympiques spéciaux. Janie est d’ailleurs l’une de ses bonnes amies. Elle a commencé à patiner à l’âge de 8 ans sous mes ordres et je sais qu’elle a le potentiel pour y arriver», confie-t-il.

«J’en rêve aux Mondiaux des Olympiques spéciaux», mentionne d’ailleurs Molly au même instant.

Fait à noter, Molly Kane n’en est pas à ses premiers Jeux du Canada. En 2013, elle avait représenté la province en natation, toujours dans les Olympiques spéciaux. Elle avait pris le huitième rang dans le 50m brasse et le 50, dos, ainsi que le neuvième échelon dans le 50m style libre, le 100m dos et le 100m style libre. Elle a toutefois depuis délaissé ce sport pour ce concentrer sur le patinage artistique.

Maintenant qu’elle en a terminé avec le boulot aux jeux, elle compte aller encourager plusieurs athlètes néo-brunswickois dans la journée de vendredi.

«Nous allons aller voir du judo et du tir à l’arc cet après-midi, du hockey féminin ensuite et nous allons terminer la soirée en participant à des activités dans le village des athlètes. Demain, samedi, nous serons aux cérémonies de fermeture», énumère Mario Richard.