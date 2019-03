Saint-Quentin, un client pas commode pour Haut-Madawaska

Déjà qu’ils ont été les derniers à boire dans la coupe du Président, sans oublier qu’ils ont été sacrés meilleure équipe au terme du calendrier régulier, les Panthères du Haut-Madawaska sont évidemment les grands favoris dans les présentes séries du Circuit régional de hockey. Sauf que les Castors de Saint-Quentin ne seront pas des clients faciles dans cette série demi-finale qui s’annonce aussi ardue que celle opposant Saint-Jacques et Perth-Andover.

Bien que les Castors ont perdu leurs quatre duels contre les Panthères en saison régulière, aucun joueur dans le vestiaire du Haut-Madawaska doute un seul instant de la tâche immense qui attend l’équipe dans les deux prochaines semaines.

Pour un, Alexandre Soucy voue le plus grand respect pour la formation du Restigouche-Ouest.

«Les séries sont une nouvelle saison, ce qui veut dire que tout ce qui est arrivé en saison n’a plus aucune importance. La principale force des Castors, selon moi, est leur profondeur et leur jeu d’équipe. Pour une raison ou une autre, c’est une équipe qui joue toujours mieux séries. Nous avons intérêt à être prêts pour les affronter», affirme Soucy.

Le gardien Billy Asselin abonde dans le même sens que son coéquipier quant à la résilience des Castors en séries.

«Quand ils sont dans les éliminatoires, les Castors ont la manie d’élever leur jeu d’un cran. C’est une équipe qui possède de l’expérience et qui est bien équilibrée. Pour nous, la clé dans cette série va être de faire attention aux petits détails. Il faudra aussi travailler plus fort qu’eux parce que l’espace risque d’être limité», révèle Asselin.

«Ça va être une très bonne série, d’autant plus qu’il y a beaucoup de vécu entre les deux équipes en séries, soutient Soucy. C’est clair qu’il nous faudra jouer avec discipline et nous assurer de ne pas donner trop d’espace à leurs meilleurs joueurs. Je crois que les unités spéciales vont jouer un grand rôle dans cette série.»

«Nous avons le groupe pour les battre, mais il n’empêche que tous les gars devront être à leur meilleur et être prêts à tout donner pendant 60 minutes et peut-être même plus, poursuit Asselin. En tout cas, ça risque d’être une série très intéressante pour les spectateurs.»

Du côté des Castors, on s’attend évidemment à du hockey relevé.

«Des quatre défaites que nous avons subies contre eux en saison, trois ont été par la marque d’un but et deux fois ça s’est décidé en prolongation. Deux matchs ont donc été décidés à trois contre trois, ce qui n’est pas du tout représentatif du hockey pratiqué dans les éliminatoires. Ce sont des parties qui auraient pu tourner d’un côté comme de l’autre», précise le gardien Pierre-Luc Thériault.

«Il faudra jouer avec discipline pendant cette série. C’est d’ailleurs le mot d’ordre de notre entraîneur Marc-André Levesque. Nous devrons suivre et respecter les recommandations de Marc-André. D’ailleurs, lorsque nous le faisons, nous gagnons», ajoute Thériault.

Dean Ouellet et Adam Laite, des Panthères, dominent la colonne des pointeurs en séries avec 15 et 14 points chacun. Danny Chiasson, lui, est le meilleur buteur avec sept réussites.

Pour ce qui est des Castors, le premier trio composé de Bryce Milson, Eddie Banville et Brandon Coulombe a fait des dégâts en première ronde. Le duo défensif composé de Keith Sexton et Mathieu Labrie est aussi considéré comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur du CRH.