Acadie-Chaleur: une défaite qui fait mal aux Marchands

Les Marchands de Shippagan n’ont pas seulement perdu le deuxième match de la série demi-finale quatre de sept les opposant aux Acadiens du Grand Caraquet samedi soir, à Caraquet. Ils pourraient avoir perdu les services des frères Billy et Tommy Bezeau pour quelques matchs.

Dans une rencontre ponctuée de plus de 100 minutes de pénalités, les Acadiens l’ont emporté 5 à 4 et créé l’impasse 1-1 dans cette confrontation éliminatoire de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur qui se poursuivra vendredi, à Shippagan. Le deuxième but du match de Joël Blanchard a tranché en troisième période. Yan Rail a brillé avec cinq points (3-2), alors que André-Oliva Roussel a été l’étoile des perdants avec trois points (1-2).

Mais ce qui a surtout retenu l’attention, c’est la mêlée générale avec 2:04 à jouer en deuxième période. Selon ce que montrent des vidéos, quelques joueurs des deux équipes en sont venus aux coups et le banc des Marchands s’est vidé. Au terme de ces affrontements, les frères Bezeau ont été expulsés de la partie avec des pénalités d’extrême inconduite et d’inconduite grossière.

La feuille de match indique que Billy Bezeau a reçu cinq minutes pour coup de bâton, deux minutes pour rudesse, une extrême inconduite et une inconduite grossière. Son frère Tommy s’est vu infliger cinq minutes pour s’être battu, deux minutes pour avoir été l’instigateur d’un combat, deux extrêmes inconduites et une inconduite grossière.

Leur coéquipier Charles Bergeron a aussi pris le chemin des douches avec un cinq minutes pour s’être battu et une punition d’extrême inconduite.

Du côté du Grand Caraquet, Sébastien Lanteigne a écopé d’un cinq minutes pour coup de bâton, cinq minutes pour s’être battu et deux extrêmes inconduite. Maxime Landry et Christopher Ferron ont reçu des officiels chacun cinq minutes pour bagarre et deux extrêmes inconduites.

Les autorités de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur devraient faire connaître en début de semaine les sentences aux joueurs fautifs.

Vendredi, Shippagan avait bien amorcé la série en l’emportant devant leurs partisans 6 à 2, grâce à trois buts en troisième période. Billy Bezeau et Samuel Paquet ont mené l’offensive des vainqueurs, avec deux buts et une passe chacun.

Dans l’autre demi-finale, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne se mesurent aux champions du calendrier régulier, les Alpines de Tracadie. Le premier duel avait lieu dimanche soir, au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie.

Vendredi, Baie-Saint-Anne a éliminé les Ice Dogs de Néguac en quarts-de-finale en l’emportant 10 à 4. David Brewer (3-4), Brett Young (4-2), Brandon Paul (2-2) et Jesse Sippley (1-3) ont envoyé Néguac en vacances après avoir pourtant tiré de l’arrière 4 à 3 après 20 minutes de jeu.

Circuit régional de hockey: Saint-Jacques en difficulté

Les Ambassadeurs de Saint-Jacques, auteurs de la deuxième meilleure fiche en saison régulière, se retrouvent en difficulté en demi-finale du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs face au Thunder de Perth-Andover, en fin de semaine.

Vendredi, des doublés de Mackenzie Brown et de Luke Gallant ont mené le Thunder à un gain facile de 9 à 3. Perth-Andover a pris les devants 4 à 0 en première période, mais il a vu les Ambassadeurs réduire l’écart à un but.

Samedi, Sheldon Sappier a fait bouger les cordages après 1:46 de prolongation pour procurer au Thunder un triomphe de 8 à 7 sur Saint-Jacques. Peter Trainor (un tour du chapeau) et Luke Gallant (un doublé) ont mené l’attaque des vainqueurs. Mathieu Loisel (un tour du chapeau) et Jérôme Thériault (2 buts) ont assuré une partie de la réplique.

Dans l’autre demi-finale, les Panthères du Haut-Madawaska ont eu besoin de 28 secondes de temps supplémentaire pour venir à bout des Castors de Saint-Quentin dans le premier duel, samedi. Le deuxième filet du match d’Adam Laite a tranché le débat. Eddie Banville a lui aussi inscrit deux buts dans la défaite.

Dimanche, Bryce Milson a joué les héros deux fois plutôt qu’une pour les Castors. Il a d’abord envoyé les deux formations en prolongation avec seulement 48 secondes à écouler en troisième période avant de donner une victoire de 7 à 6 à Saint-Quentin avec son quatrième but du match à 5:18 de la prolongation.

Les Castors ont comblé un écart de 4 à 1 pour égaler la série 1-1. Guillaume Pelletier et Danny Chiasson, avec des doublés, avaient notamment permis aux Panthères de mener 6 à 4 avec moins de 10 minutes à la partie.