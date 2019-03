Boxe: Dominic Babineau a «soif de grandes victoires»

Dominic Babineau passe aux choses sérieuses. Le boxeur de Richibucto Village livrera non seulement un premier combat de 10 rondes, mais il fera aussi les frais de la finale du gala qui sera présenté au Centre civique de Miramichi, le samedi 4 mai.

Pour l’occasion, le promoteur Ian MacKillop a concocté une carte de sept combats, dont cette finale de super-plumes entre Babineau (10-1-0) et le Mexicain Emanuel Armendariz (12-4-2). Le titre international de la CPBC sera en jeu.

Babineau n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer sa satisfaction de passer aux combats de 10 rondes.

En entrevue, la jeune vedette acadienne dit avoir hâte au combat.

«Je me sens bien, dit-il. Je sais que j’ai seulement eu un combat dans la dernière année (victoire en décembre devant Emmanuel Villamar), mais je n’ai jamais cessé de m’entraîner. Je suis prêt.»

«On m’avait promis que j’allais avoir droit à un premier match de 10 rondes et au combat de finale et ça veut dire que je passe aux combats sérieux. Mon but est d’obtenir un combat de championnat canadien et ça pourrait se faire même cet été. J’ai soif de grandes victoires», affirme le pugiliste de 27 ans.

«De ce que je sais d’Armendariz, c’est un gars très agressif. Probablement le gars le plus agressif que j’aurai affronté jusqu’ici dans ma carrière. J’ai vu des vidéos de lui et c’est le genre qui ne recule jamais. Il m’a l’air d’un bon boxeur», indique-t-il.

«Et même s’il est plus jeune que moi, il a plus d’expérience. Il a aussi eu une longue carrière chez les amateurs. C’est pas un enfant d’école, comme dirait mon père. C’est un boxeur dangereux et je devrai être à mon meilleur. À première vue, il semble y avoir plusieurs choses qui sont à son avantage. Mais il n’est pas Dominic Babineau», souligne-t-il.

Babineau, qui vient de se porter acquéreur d’un gymnase à Dieppe, prévoit faire plusieurs rondes d’entraînement avec Brandon Brewer dans le prochaines semaines. Brewer (22-0-1), qui est originaire de Fredericton, effectuera justement son retour à la compétition pour le gala du 5 mai après une absence de 21 mois.

«L’objectif contre le Mexicain, raconte Babineau, sera de le garder à distance pour le début du combat. Je veux le forcer à boxer à mon rythme, pas au sien. On va le faire courir jusqu’à ce que j’impose mon rythme. Et Brandon, qui a déjà boxé plusieurs combats de 10 rondes, va m’aider pour m’y préparer. Boxer 10 rondes, ce n’est pas du tout comme boxer six rondes. Un combat de 10 rondes, c’est pas le même genre de combat pantoute. Ça se gère autrement. Faut surtout boxer avec plus d’intelligence.»

Outre Dominic Babineau et Brandon Brewer, Jani Babineau, Annie Mazerolle, Chris Norrad et Nathan Millier feront partie de la carte. Plus de détails seront dévoilés plus tard en mars.

Le promoteur Ian MacKillop n’est pas peu fier de cette carte de boxe qui promet beaucoup d’action.

«L’adversaire de Dominic est vraiment un bon boxeur. De plus, je crois sincèrement qu’il s’agira de la plus belle carte de boxe dans l’histoire du Nouveau-Brunswick. Les deux Babineau, Brewer, Millier, Norrad et Mazerolle. Et en plus, nous aurons Jessica Camara, qui mène en parallèle une carrière de mannequin dans le culturisme. Elle n’est pas seulement belle, c’est aussi une excellente boxeuse. Elle a déjà été championne chez les amateurs», souligne le promoteur.